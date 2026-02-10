Cu toate că Xi Jinping s-a arătat dispus să poate relații amiabile cu America lui Trump, China continuă să intensifice presiunile și manevrele „periculoase” în apropiere de Taiwan.

Potrivit unui raport de la finalul anului trecut, dezvăluit și publicat la o lună și jumătate pe Financial Times , un avion de vânătoare J-16 al forțelor aeriene din cadrul Armatei Populare Chineze, s-a apropiat periculos de aeronavele F-16 ale Taiwanului. Inicdentul a avut loc în timpul unui exercițiu militar din 29 decembrie 2025.

China și Taiwan au fost la un pas de război la finalul anului trecut

Aeronava chineză a tras cu rachete de semnalizare asupra unei aeronave taiwaneze, susțin surse familiarizate cu incidentul petrecut în timpul exercițiului. Aeronava chinezească era pe cale să traverseze linia mediană a Strâmtorii Taiwan. Într-un alt inident de anul trecut, un alt avion J-16 din China a zburat foarte „aproape” în spatele unui avion F-16 taiwanez, fiind în poziția de tragere.

„Nu este comportamentul demn de un pilot de vânătoare profesionist, ci mai degrabă e specific unui gangster care își învârte arma în văzul tuturor în timp ce merge pe stradă”, a spus o persoană familiarizată cu incidentele de anul trecut.

Xi Jinping devine tot mai obsedat după Taiwan pe măsură ce se apropie anul 2027

Persoane familiarizate cu incidentele din decembrie au sugerat că piloții chinezi au fost împinși să comită aceste manevre aeriene periculoase și că ar putea fi mai degrabă un posibil semn că epurările militare ale președintelui Xi Jinping ar putea perturba comanda Armatei Populare de Eliberare.

„Mișcările mai agresive și apariția unor manevre extrem de neobișnuite, precum cea folosită în atacul de la Entebbe din 1976, toate indică o situație în care piloților li se spune să facă lucruri pe care nu le fac în mod normal”, a spus unul dintre oficialii taiwanezi.

Xi Jinping a ordonat armatei chineze să se pregătească pentru anexarea Taiwanului până în anul 2027. Din anul 2022, tensiunile dintre Beijing și Taipei s-au agravat.

Sursa Foto: Ministerul Apărării Naționale din Taiwan

Autorul recomandă: Beijingul avertizează: vânzările de arme ale SUA către Taiwan ar putea compromite vizita lui Trump din aprilie. Ce ar conține noul pachet al americanilor