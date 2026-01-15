Patrick André de Hillerin îl ia la ţintă din nou pe Radu Miruţă: „Cine poate opri aceste porniri criminale ale guvernului?”

Radu Miruţă a intrat din sub tirul jurnalistului Patrick André de Hillerin. Acesta din urmă comentează nişte afirmaţii ale ministrului, referitoare la reducerea chestuielilor în spitale şi clasificarea acestora în funcţie de rang.

Jurnalistul postează un interviu televizat cu Radu Miruţă în care şeful Apărării vorbeşte despre discuţiile din guvern în care s-a ridicat problema unor reduceri de cheltuieli.

„Dacă urmăriți materialul video din această postare, care este un fragment din emisiunea Cătălinei Porumbel de luni, 12 ianuarie, Radu Miruță povestește ce s-a discutat în guvern, în cadrul unei întâlniri dintre premier și vicepremieri. Sau unii vicepremieri, nu e chiar clar. Ce spune Radu Miruță aici este că au luat ei decizia ca spitalele din țară să fie ierarhizate în funcție „de rang”. Să fie unele mai importante și altele mai puțin importante, iar plata medicilor să se facă în funcție de rangul spitalului unde prestează. Asta, dacă-mi permiteți, ar fi o crimă”, scrie jurnalistul, pe facebook.

Acesta îşi explică aprecierea la adresa declaraţiilor lui Miruţă, cu faptul că „vor veni și mai puțini medici în provincie, pentru că vor fi plătiți mai prost”.

„Sunt spitale, mai ales în provincie, care oricum suferă din cauza lipsei de personal. Unele sunt spitale modernizate, renovate și dotate în urma unor investiți mari, de zeci de milioane de euro. Dar nu au medici pentru că, oricum, medicii trag, cei mai mulți, la lumina lămpilor din spitalele bucureștene, ca fluturii. Nu vin medicii în provincie dintr-o mulțime de motive, deși multe administrații județene și primării chiar fac eforturi să le ofere cele mai bune condiții, inclusiv de cazare. Dacă ierarhizăm spitalele pe „ranguri” gândite după algoritmii Bolojan-Miruță, vor veni și mai puțini medici în provincie, pentru că vor fi plătiți mai prost. În loc să încurajezi cumva medicii tineri să lucreze și în spitalele din afara Bucureștiului, îi determini, practic, să se înghesuie în spitalele cu „rang ridicat”. Rang care nu e dat de performanța medicală, ci de numărul de pacienți care bat la ușă”, explică de Hillerin.

Jurnalistul povesteşte un episod petrecut în urmă cu câţiva ani, la Tulcea, unde oamenii din zonă obişnuiau să meargă la Spitalul Militar din Bucureşti să se trateze, pentru că la Tulcea nu erau prea mulţi medici specialişti.

„Ca o paranteză, am făcut câțiva ani naveta Tulcea- București, cu microbuzul. Plecam luni dimineața, pe la 3, mă întorceam marți dimineața. Că luni era ziua de redacție la Cațavencii. Ei, bine, microbuzul de luni dimineața era plin de oameni care mergeau la spitalele din București. Cred că din 16-18 oameni, eu eram singurul cu altă treabă. Restul mergeau să se caute la doftorii ăia mari. Jumate dintre ei mergea la Spitalul Militar. Nu, nu erau colonei și generali în rezervă, erau oameni obișnuiți, fără nicio legătură cu armata. De ce făceau asta? Pentru că, în unele cazuri, nu existau în Tulcea, la Spitalul Județean, medici care să se poată ocupa de bolile lor. În alte cazuri era doar un soi de fudulie. Oamenii făceau orice pentru a ajunge să se trateze la București pentru că li se părea lor că doar acolo se face medicină din aia bună. Încheiat paranteza.”

Ca o concluzie a spuselor sale, Patrick André de Hillerin, crede că „ideea asta de a plăti medicii în funcție de rangul spitalului este o idioțenie care va duce la o și mai mare depopulare a spitalelor din provincie”

„Așadar, ideea asta de a plăti medicii în funcție de rangul spitalului este o idioțenie care va duce la o și mai mare depopulare a spitalelor din provincie. Medicii nu vor dori să se angajeze în sptale care le limitează, din star, posibilitățile de câștig, făcând, și ei, tot posibilul pentru a lucra în marile și aglomeratele spitale din București, Cluj, Timișoara. Sau vor pleca în străinătate. UE are, în ansamblul său, un deficit de 1.200.000 de medici. orice medic român care știe o limbă străină la un nivel satisfăcător își găsește, practic, de lucru oriunde în Europa. Să nu uităm valul masiv de medici care au plecat să lucreze în străinătate după ce Băsescu le-a zis că dacă nu le convin salariile din România lui, lovită de criza stadioanelor în pantă și a parcurilor din păduri, să plece dracului afară. Băi, ce să vezi, au plecat. Câteva mii în doar doi-trei ani.”

Jurnalistul mai spune că „România are un deficit de 30.000 de medici și asistente/ți. Numai medicii de familie sunt cu 1.500 mai puțini decât ar fi nevoie.”

„În condițiile astea, Bolojan și Miruță vin cu soluția salvatoare: să-i plătim mai puțin pe unii medici, ca să reducem puțin cheltuielile. Asta, în condițiile în care oamenii plătesc bani buni pentru a avea acces la servicii medicale. Pentru armată nu plătesc direct, iar acolo se sparg bani cu nemiluita, dar pentru sănătate plătesc cotă aprte din toate veniturile lor. Așadar, cine îi oprește pe băieții ăștia cu porniri criminale?”, mai spune Patrick André de Hillerin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Patrick Andre de Hillerin: USR a falsificat înregistrarea unei emisiuni de la Antena 3 CNN pentru a demonstra că Radu Miruță nu a zis că putem trimite trupe în Groenlanda

Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii