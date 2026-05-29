Patrick Andre de Hillerin: Faptul că o dronă a lovit un bloc din Galați nu mai ține de lipsa de înzestrare a armatei, ci de cum este condusă aceasta
Jurnalistul Patrick André de Hillerin a reacționat dur după incidentul produs la Galați, unde o dronă provenită din atacurile lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta critică modul în care autoritățile gestionează apărarea spațiului aerian și susține că problema nu ține de lipsa dotărilor militare, ci de felul în care sunt coordonate instituțiile statului.

Jurnalistul afirmă că România a investit deja sume uriașe în echipamente militare și sisteme de apărare aeriană, însă incidentul de la Galați arată că există probleme în aplicarea măsurilor de protecție.

Patrick André de Hillerin amintește de achizițiile făcute în ultimii ani, precum avioanele F-16 și sistemele Patriot, și susține că acestea ar fi trebuit să permită intervenții eficiente în astfel de situații.

„Vor sări mulți să spună că, iată, de aia trebuie să ne înarmăm, împrumutând zeci de miliarde de euro, pentru că uite ce se întâmplă, cad drone pe blocurile din Galați.
Dar, hei, am făcut asta, deja: ne-am înarmat împrumutând zeci de miliarde de euro, ceea ce ne-a dat deficitul peste cap. Culmea, cele mai mari achiziții militare de până acum s-au dus spre chestii care țin de apărarea spațiului aerian: avioane F 16, sisteme de rachete Patriot, sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD. Faptul că o dronă a lovit un bloc din Galați și există răniți și pagube materiale nu mai ține de lipsa de înzestrare a armatei, ci de modul în care este condusă aceasta”, a scris acesta.

În mesajul său, Patrick André de Hillerin face referire și la o intervenție recentă a unui pilot român aflat într-o misiune NATO în Estonia, unde o dronă a fost doborâtă.

„Un avion aparținând României, pilotat de un pilot român, a doborât recent o dronă deasupra Estoniei, unde se afla într-o misiune de poliție aeriană. Deci se poate. Desigur, deasupra Estoniei. Deasupra României nu se poate”, a transmis jurnalistul.

În final, acesta este extrem de critic la adresa autorităților: „Dați, băi borfașilor, banii înapoi, să-și cumpere populația borcane cu murături pentru autoapărare antiaeriană. Incompetența ucide, idioților!”.

