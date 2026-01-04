Prima pagină » Actualitate » Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”

Patrick Andre de Hillerin: "Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor"

04 ian. 2026, 12:49, Actualitate
Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”

Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a comentat pe marginea capturării președintelui venezuelean Maduro de către trupele SUA și a făcut o paralelă cu alegerile anulate din România în decembrie 2024, când interesul internațional a fost aproape inexistent. El susține că astfel de operațiuni americane nu sunt noi și critică atât cinismul, cât și lipsa de consecințe reale pentru deciziile externe asupra politicii interne a altor state.

SUA și „operațiunile speciale” de-a lungul istoriei

Patrick Andre de Hillerin a amintit că intervențiile militare americane nu sunt o noutate și că SUA au acționat de-a lungul timpului „mai pe față sau mai cu fereală”:

 Nu-i prima dată când trupe ale SUA pătrund ilegal pe teritoriul unui stat suveran și execută acțiuni împotriva reprezentanților acelui stat. Nu este decât o operațiune specială așa cum SUA au mai executat de-a lungul timpului, mai pe față sau mai cu fereală.

 Cumva, după ‘operațiunea specială’ a rușilor în Ucraina credeam că SUA nu-și vor mai permite astfel de acțiuni. Dar m-am înșelat. Ce nu îmi amintesc să fi văzut până acum, după astfel de acțiuni ale SUA, a fost o afirmare atât de fățișă a intențiilor reale și un cinism atât de nefardat.”

El critică maniera directă și deschisă în care SUA își exprimă planurile pentru Venezuela: „Vom conduce noi Venezuela până când va veni momentul în care vor putea proceda la o tranziție sigură, corectă și judicioasă. Până când va fi bogată, independentă și sigură. Vom trimite marile companii petroliere americane, cele mai mari din lume, să investească miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră, și să înceapă să aducă bani țării”

Hillerin a atras atenția asupra discrepanței dintre legitimitatea politică a liderilor și a celor care intervin militar: „Se tot spune că Maduro nu a fost votat cu adevărat de venezueleni. Dar pe Trump și pe militarii americani care au anunțat că vor conduce Venezuela sigur nu i-a votat nimeni acolo.”

Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor

Jurnalistul a făcut apoi legătura cu situația internă din România, sugerând că interesul internațional pentru alegerile anulate a fost aproape inexistent: În ceea ce ne privește pe noi… Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor. Sigur, mai sunt pe aici câte unii care încă așteaptă dovezile alea ale interferențelor străine în alegeri, dar, să fim serioși.”

Hillerin mai atenționează asupra comparațiilor între intervențiile externe și situația liderilor protejați: „Nu știu câte dintre focile aplaudace care țopăie acum de fericire la operațiunea specială a lui Trump își dau seama că lucrurile stau din ce în ce mai prost pentru protejatul lor, Zelensky. Acum există termen de comparație, iar acel termen de comparație sunt Venezuela și Maduro.”

