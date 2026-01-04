Prima pagină » Știri externe » De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată

04 ian. 2026, 11:48, Știri externe
Președintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că SUA vor prelua controlul asupra rezervelor masive de petrol ale Venezuelei și vor recruta companii americane pentru a investi miliarde de dolari în modernizarea industriei petroliere a țării, aflată în dificultate, relatează CNN.

„Marile companii petroliere din Statele Unite – cele mai mari din lume – vor intra, vor cheltui miliarde de dolari, vor repara infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră”, a declarat Trump într-o conferință de presă la Mar-a-Lago.

Cât petrol deține Venezuela

Venezuela deține o cantitate uriașă de țiței în valoare de 303 miliarde de barili – aproximativ o cincime din rezervele globale ale lumii, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA).

Conform specialiștilor CNN, o reorganizare condusă de SUA ar putea transforma Venezuela într-un furnizor mult mai mare de petrol, ar putea crea noi oportunități pentru companiile petroliere occidentale și ar putea servi drept o nouă sursă de producție.

De asemenea, ar putea menține sub control prețurile generale, deși prețurile mai mici ar putea descuraja unele companii americane să producă petrol.

Tipul de petrol pe care îl deține Venezuela — țiței greu și acid — necesită echipamente speciale și un nivel ridicat de competență tehnică pentru a fi prelucrat.

Statele Unite, cel mai mare producător de petrol din lume, dețin țiței ușor și dulce, care este bun pentru producerea benzinei, dar nu și pentru multe alte lucruri. Țițeiul greu și acid, precum cel din Venezuela, este esențial pentru anumite produse obținute în procesul de rafinare, inclusiv motorină, asfalt și combustibili pentru fabrici și alte echipamente grele.

Deblocarea petrolului venezuelean ar putea fi deosebit de benefică pentru Statele Unite: Venezuela este aproape, iar petrolul său este relativ ieftin, scrie CNN.

Majoritatea rafinăriilor din SUA au fost construite pentru a procesa petrolul greu din Venezuela și sunt semnificativ mai eficiente atunci când utilizează petrol venezuelean în comparație cu petrolul american, potrivit lui Phil Flynn, analist senior de piață la Price Futures Group.

„Dacă într-adevăr acest lucru continuă să meargă fără probleme și companiilor americane li se permite să reconstruiască industria petrolieră venezueleană, acest lucru ar putea schimba regulile jocului pentru piața globală a petrolului”, a spus Flynn.

Cât petrol produce Venezuela pe zi

Venezuela deține cea mai mare rezervă de petrol dovedită de pe Pământ, dar potențialul său depășește cu mult producția actuală: Venezuela produce doar aproximativ 1 milion de barili de petrol pe zi — aproximativ 0,8% din producția mondială de țiței.

Asta înseamnă mai puțin de jumătate din ceea ce producea înainte ca Maduro să preia controlul asupra țării în 2013 și mai puțin de o treime din cele 3,5 milioane de barili pe care le pompa înainte ca regimul socialist să preia puterea.

Sancțiunile internaționale impuse guvernului venezuelean și criza economică profundă au contribuit la declinul industriei petroliere a țării, dar la fel a contribuit și lipsa investițiilor și a întreținerii, potrivit EIA.

Cât ar costa înlocuirea conductelor de petrol

Chiar dacă accesul internațional ar fi restabilit complet, mâine, ar putea dura ani și ar fi nevoie de cheltuieli uriașe pentru a readuce complet în funcțiune producția de petrol din Venezuela, explică specialițtii.

Compania de stat venezueleană de petrol și gaze naturale PDVSA susține că ale sale conducte nu au fost modernizate de 50 de ani, iar costul actualizării infrastructurii pentru a reveni la nivelurile maxime de producție ar costa 58 de miliarde de dolari.

„Acest lucru are potențialul de a fi un eveniment istoric”, a declarat Phil Flynn, analist senior de piață la Price Futures Group. „Regimul Maduro și (fostul președinte venezuelean) Hugo Chavez au jefuit practic industria petrolieră venezueleană.”

Nu este clar cum vor fi afectate prețurile la energie de intervenția SUA în Venezuela. Bob McNally, președintele firmei de consultanță Rapidan Energy Group, cu sediul în Washington, DC, a declarat pentru CNN că, în opinia sa, impactul asupra prețurilor va fi „modest”, „cu excepția cazului în care vedem semne de tulburări sociale pe scară largă și lucrurile par haotice“. Piețele petroliere se deschid duminică seară.

