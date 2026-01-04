După arestarea sa în Venezuela, Maduro a fost transportat din Caracas cu un elicopter american și luat la bordul navei USS Iwo Jima. După sosirea în New York, a fost dus la birourile Administrației Antidrog din SUA (DEA). Maduro a fost transferat ulterior de la biroul DEA din Manhattan la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Președintele Venezuelei urmează să apară în instanță pentru acuzații de trafic de droguri și arme, ceea ce ar putea avea loc chiar luni. Anterior, el a negat că ar fi liderul unui cartel de droguri.
UPDATE. Coreea de Nord denunță capturarea lui Maduro ca fiind o „încălcare gravă a suveranității Venezuelei”
12:09
UPDATE. Kamala Harris critică raidul din Venezuela, numindu-l „ilegal și neînțelept”
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a declarat, pe rețelele de socializare, că operațiunea americană din Venezuela nu „a făcut America mai sigură, mai puternică sau mai accesibilă”.
„Faptul că Maduro este un dictator brutal și ilegitim nu schimbă faptul că această acțiune a fost atât ilegală, cât și neînțeleaptă”, a scris Harris. „Am mai văzut acest film. Războaie pentru schimbarea regimului sau pentru petrol care sunt vândute ca forță, dar se transformă în haos, iar familiile americane plătesc prețul.
Poporul american nu își dorește asta și s-a săturat să fie mințit. Nu este vorba despre droguri sau democrație. Este vorba despre petrol și despre dorința lui Donald Trump de a juca rolul de om puternic regional.”
„… Președintele pune în pericol trupele, cheltuie miliarde, destabilizează o regiune și nu oferă nicio autoritate legală, niciun plan de ieșire și niciun beneficiu pe plan intern.”
Într-un interviu acordat lunii octombrie rețelei partenere CBS News, BBC, Harris a declarat că „nu a terminat”, lăsând deschisă ușa pentru o altă candidatură la președinție.
12:02
UPDATE. Suedia consideră Venezuela „eliberată” de Maduro, dar cere respectarea dreptului internațional
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat că „venezuelenii au fost eliberați de dictatura lui Maduro” în urma intervenției SUA de sâmbătă și le-a reamintit tuturor că toate statele au responsabilitatea „să respecte și să acționeze în conformitate cu dreptul internațional”.
„Poporul venezuelean a fost eliberat de dictatura lui Maduro. Dar toate statele au, de asemenea, responsabilitatea de a respecta și de a acționa în conformitate cu dreptul internațional”, a scris Kristersson sâmbătă seară într-o declarație adresată agenției de știri suedeze TT.
12:02
UPDATE. Malaezia cere eliberarea „imediată” a lui Maduro și descrie capturarea sa drept „o încălcare clară a dreptului internațional”
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite în timpul unei operațiuni militare desfășurate sâmbătă la Caracas constituie o „încălcare clară a dreptului internațional”, a declarat duminică premierul malaezian Anwar Ibrahim.
„Liderul venezuelean și soția sa au fost capturați într-o operațiune militară americană de o amploare. Astfel de acțiuni constituie o încălcare clară a dreptului internațional și o utilizare ilegală a forței împotriva unui stat suveran”, a declarat liderul malaezian la X.
Anwar a cerut „eliberarea imediată” a lui Maduro și a lui Cilia Flores
„Indiferent de motive, înlăturarea forțată a unui șef de guvern în exercițiu prin acțiuni externe creează un precedent periculos”, a subliniat liderul asiatic, adăugând că continuă să urmărească evenimentele din Venezuela „cu profundă îngrijorare” și că ceea ce s-a întâmplat „slăbește cadrul juridic care stă la baza ordinii internaționale”.
11:03
UPDATE. Japonia declară că va depune eforturi pentru „restaurarea democrației” în Venezuela după atacul american
Ministerul de Externe al Japoniei a declarat că monitorizează îndeaproape situația din Venezuela în urma operațiunii militare americane care a dus la arestarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, și a afirmat că va acționa pentru „restaurarea democrației” în această țară.
„Guvernul japonez monitorizează îndeaproape situația și acordă prioritate absolută siguranței cetățenilor japonezi” care locuiesc în Venezuela, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat. Tokyo va colabora cu „țările relevante, inclusiv cele din G7”, grupul din care face parte principalul său aliat și autor al atacului militar, Statele Unite, pentru a „promova eforturi diplomatice menite să restabilească democrația și să stabilizeze situația din Venezuela”.
10:59
UPDATE. India își exprimă „profunda îngrijorare” cu privire la situația din Venezuela, dar fără a-l menționa pe Maduro
Guvernul indian și-a exprimat duminică „profunda îngrijorare” cu privire la situația din Venezuela în urma operațiunii militare americane de capturare a lui Nicolás Maduro, dar nu a comentat legitimitatea incursiunii militare. Autoritățile indiene au cerut apoi ca violența să nu escaladeze.
„India își reafirmă sprijinul pentru bunăstarea și securitatea venezuelenilor, îndemnând toți actorii implicați să rezolve diferențele printr-un dialog pașnic”, se arată în declarația care omite orice referințe directe la președintele deținut sau la statutul său politic.
10:46
UPDATE. Prezența militară sporită a SUA în largul coastelor Venezuelei va rămâne probabil neschimbată pentru moment
Prezența militară pe care SUA au consolidat-o în largul coastei Venezuelei de anul trecut este probabil să rămână neschimbată, a declarat duminică pentru CNN un general-maior în retragere al armatei australiene.
SUA au trimis nave de război și avioane de vânătoare în regiune pentru a exercita presiuni asupra președintelui Nicolás Maduro, în ultimele luni, atacând zeci de presupuse nave transportatoare de droguri ca parte a unei campanii antidrog. SUA au blocat, de asemenea, petrolierele sancționate care intrau și ieșeau din țara sud-americană.
Chiar și după capturarea lui Maduro și a soției sale, generalul-maior în rezervă Mick Ryan consideră că este puțin probabil ca forțele americane să își reducă imediat prezența.
„Administrația Trump este în mod clar dornică ca guvernul venezuelean care a rămas să colaboreze cu ei”, a spus el.
10:45
UPDATE. O mulțime mare de venezueleni s-a adunat pentru a vedea cum Maduro era condus la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn
09:28
UPDATE. Starlink va oferi internet gratuit Venezuelei până pe 3 februarie
Starlink declară că oferă servicii gratuite locuitorilor din Venezuela până pe 3 februarie, în urma operațiunii americane de înlăturare a președintelui Nicolás Maduro.
Serviciul american, deținut de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, oferă internet mobil în bandă largă prin intermediul unei rețele de sateliți aflați pe orbită.
Într-o postare pe X, compania a declarat că a promis „conectivitate continuă” cu Venezuela, o țară cunoscută pentru lupta împotriva cenzurii online și unde guvernul Maduro a blocat deja Facebook, YouTube, Instagram și alte platforme în trecut.
Indicatorii Netblocks arată o pierdere bruscă a conectivității la internet în anumite zone din Caracas sâmbătă, despre care se spune că a corespuns „penelor de curent din timpul operațiunii militare americane”.
Presa locală indică, de asemenea, că nu există conexiune la internet în unele zone ale capitalei.
09:28
UPDATE. United și Delta Air Lines se pregătesc să reia zborurile către Caraibe
Delta Air Lines și United Airlines au anunțat că intenționează să reia zborurile către Caraibe duminică.
United a declarat pentru CNN că se pregătește să reia serviciul cu plecări spre San Juan, Puerto Rico, sâmbătă seară, când expiră restricțiile federale asupra spațiului aerian din Caraibe.
Compania aeriană se așteaptă să opereze majoritatea zborurilor sale programate către Caraibe duminică și lucrează la adăugarea de zboruri suplimentare duminică pentru a ajuta pasagerii a căror călătorie a fost perturbată.
Delta Air Lines a anunțat într-un comunicat că va relua zborurile duminică către și de pe 13 aeroporturi din Caraibe afectate anterior de avizul FAA și se așteaptă să își opereze programul normal în regiune în acea zi.
09:13
UPDATE. China cere eliberarea imediată a lui Maduro
China a cerut Statelor Unite să-l elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, a declarat duminică un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.
Purtătorul de cuvânt a făcut aceste remarci ca răspuns la relatările din mass-media conform cărora sâmbătă Statele Unite au trimis forțe pentru a-i captura pe Maduro și pe soția sa și i-au scos din țară, iar guvernele mai multor țări și-au exprimat opoziția.
China și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la faptul că SUA i-au capturat pe Maduro și pe soția sa și i-au scos din țară, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Acesta a adăugat că acțiunea SUA încalcă în mod clar dreptul internațional, normele fundamentale în relațiile internaționale și scopurile și principiile Cartei ONU, relatează agenția Xinhua.
China solicită Statelor Unite să asigure siguranța personală a lui Maduro și a soției sale, să-i elibereze imediat, să înceteze răsturnarea guvernului Venezuelei și să rezolve problemele prin dialog și negociere, a mai declarat purtătorul de cuvânt.
07:45
UPDATE. Casa Albă postează meme pe rețelele de socializare
În timp ce restul lumii caută să înțeleagă ce urmăresc americanii prin intervenția în Venezuela, Casa Albă a fost ocupată pe rețeaua de socializare X, acolo unde Administrația Trump a postat o serie de mesaje informale și meme-uri.
Casa Albă celebrează operațiunea militară de la Caracas, care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, luat pe sus din palatul prezidențial de forțele speciale și adus la New York.
Într-o postare, expresia „FAFO” este folosită pentru a induce ideea că Donald Trump înseamnă „afaceri” atunci când vine vorba de politica externă. Acronimul vine de la „F*** Around and Find Out” (n.r. – „Prostește-te și vei afla”) și a fost folosit de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în timpul unei conferințe de presă, vineri, în care a vorbit despre Maduro: „He f*** around and find out” (n.r. – „S-a prostit și a aflat”).
Un alt mesajul a venit însoțit de o imagine cu Trump observând operațiunea militară din Venezuela și textul „Nu vă jucați!”. A fost o aluzie la comentariul secretarului de Stat Marco Rubio, care a emis un avertisment către țările lumii – „Nu vă jucați cu acest președinte!”.
Reamintind de un discurs ținut de Maduro în 2025, în care provoca SUA să vină după el la Caracas, Casa Albă a postat un meme cu textul „Președintele Trump este un om de acțiune. Dacă nu știi, acum știi!”. Mesajul repetă versurile cunoscutului rapper The Notorious B.I.G.
UPDATE. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a descris intervenția din Venezuela, prin care liderul Nicolas Maduro a fost capturat și adus în Statele Unite, ca fiind „exact opusul” invaziei Irakului.
El a declarat pentru CBS News că „Donald Trump a fost un președinte de acțiune”, a cărui de a-l captura pe Nicolas Maduro a fost „îndrăzneață și curajoasă”. „Nu primești pace în această lume periculoasă fără putere”, a adăugat el.
Mai departe, el a lăudat operațiunea militară din Venezuela – numindu-o „bine orchestrată”.
Pete Hegseth a respins orice comparație cu invazia SUA în Irak, care a dus la creșterea insurgenței, a violenței și instabilității, urmată de retragerea trupelor americane:
„Este exact opusul. Am petrecut decenii și decenii acolo și nu am obținut nimic economic în schimb. Președintele Trump răstoarnă scenariul. Prin acțiuni strategice, ne putem asigura că avem acces la bogăție și resurse suplimentare, fără a fi nevoie să curgă sânge american”.
Este ziua 125 de la începerea Operațiunii Southern Spear a Statelor Unite în Caraibe și regiunea Americii de Sud. Fostul dictator venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați cu succes sâmbătă, 3 ianuarie 2026, și transportați în siguranță în statul New York pentru a fi judecați.
Potrivit rapoartelor guvernului de la Caracas, sunt peste 90 de militari răniți și peste 40 de morți (raportați până acum) ca urmare a intervenției armate a Statelor Unite.
Noua președintă a Venezuelei: Atacatorii vor plăti
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, l-a amenințat pe Trump:
„Facem apel pentru apărare, iar istoria și justiția îi vor face să plătească. Poporul din Venezuela este conștient și indignat de răpirea președintelui nostru. Regimul acesta încearcă să vă acapareze resursele naturale. Guvernul SUA a lansat un atac militar fără precedent la adresa Republicii Venezuela. Extremiștii care au lansat această agresiune armată împotriva țării noastre vor plăti. Ei aparțin gunoiului istoriei. Poporul nostru se opune răpirii președintelui nostru”.
Operațiunea Southern Spear a început la 1 septembrie 2025, când Trump a mobilizat o prezență formidabilă de 15.000 de militari, o serie de nave, portavionul USS Gerald Ford, precum și CIA. SUA au lovit mai multe ambarcațiuni din Caraibe și Oceanul Pacific. Au fost uciși peste 115 de oameni suspectați de trafic de droguri.
Maduro avea la dispoziție o armată de 200.000 de soldați activi, 4,5 milioane de luptători de miliție, precum și sprijin străin din partea Rusiei (sisteme de apărare antiaeriană) și a Cubei (în jur de 20.000 de militari și paramedici). Nu i-au fost de mare ajutor. Cu doar 150 de aeronave lansate și câteva trupe de forțe speciale, Maduro a fost capturat. Operațiunea Absolute Resolve a durat în jur de 3 ore.
Val de proteste și reacții internaționale/ Mamdani se opune aducerii lui Maduro în New York
Între timp, protestatarii pro-Venezuela s-au adunat în fața Casei Albe după atacurile SUA și capturarea lui Maduro. Majoritatea sunt susținători ai Partidului Democratic, socialiști și susținători ai lui Maduro. O mulțime de oameni au umplut străzile New York-ului, manifestând împotriva bombardamentelor și războiului declanșat de administrația Trump împotriva Venezuelei.
New York este fieful democraților, iar noul primar democrat Zohran Mamdani nu este de acord cu capturarea lui Maduro și judecarea acestuia în orașul administrat de el. Președintele Venezuelei va fi adus luni, în instanța din New York, pentru a fi pus sub acuzare de Departamentul de Justiție al SUA pentru narcoterorism.
„Donald Trump și SUA, cea mai mare amenințare din lume în prezent”, au strigat susținătorii Partidului Democrat și al mișcărilor de stânga din SUA, furioși pe Trump pentru operațiunea militară din Venezuela. Între timp, mulți venezueleni ies în stradă să sărbătorească eliberarea de sub dictatura lui Maduro cu mai mult fast decât românii de după căderea lui Ceaușescu în 1989.
Casa Albă a făcut clip cu capturarea lui Nicolas Maduro. Mesajul postat de Casa Albă este următorul: „Maduro a avut șansa lui. Până nu a mai avut-o”. Consiliul de Securitate al ONU a anunțat că se reunește luni dimineața pe tema intervenției SUA în Venezuela. Întrunirea va avea loc la cererea Rusiei, a Chinei și Columbiei.
Guvernul Chilean a condamnat intervenția SUA, declarând: „Azi e Venezuela, mâine ar putea fi o altă țară”.