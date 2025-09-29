Nu toate poveștile încep cu celebrul „a fost odată ca niciodată.” Dimpotrivă, unele pornesc prin putere, viziune, inovație, inspirație și multă muncă în spate. Este și povestea a patru studente românce – talentate și vizionare de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – care au schimbat în bine viața persoanelor cu deficiențe de auz. Deși statul uită, ignoră și rămâne, de cele mai multe ori, impasibil la soarta acestor persoane, cele patru tinere au creat un dispozitiv pentru persoanele cu deficiențe de auz, care transformă muzica în vibrații.

Cu alte cuvinte, au adus culoare, muzică și zâmbete pe chipul persoanelor cu deficiențe de auz. Un pas mic spre o lume în care muzica și arta nu se mai opresc la granițele auzului, ci ajung la mintea și sufletul omului, fără îngrădiri și bariere.

Invenția a câștigat marele premiu la Innovation Labs 20

Inovația echipei nu a trecut neobservată, câștigând Marele Premiu la Innovation Labs 2024, competiție desfășurată la Universitatea Politehnică din București, și a fost prezentată în finala concursului studențesc Internet of Things Student Challenge, la Cluj-Napoca.

Ioana Popa, Mărioara Mihali, Cătălina Rizel și Iulia Bara sunt co-fondatoarele Rhythm Touch – o brățară inteligentă care transformă sunetele în vibrații, oferindu-le celor care nu aud bucurie de a simți ritmul muzicii, dialogurile unui film sau atmosfera unui concert.

Cum funcționează dispozitivul care ajută nevăzătorii

În concret, brățara – purtată pe încheietură -are un microfon care captează sunetele din jur. Acestea sunt procesate și transmise către mici motorașe care vibrează pe ritmul muzicii sau al replicilor dintr-un spectacol.

Așadar, printr-o simplă apăsare de buton, lumea sonoră devine o experiență tactilă intensă. Acest demers le-a inspirat pe cele studente din povestea de viață a unei prietene pasionate de muzică, dar lipsită de auz.

Dispozitivul tehnologic „Rhythm Touch” este un manifest pentru incluziune

Rhythm Touch a fost deja testată cu succes în Cluj-Napoca. În februarie 2025, filme și evenimente au fost urmărite de persoanele cu deficiențe de auzi datorită acestei tehnologii – o premieră națională pentru cinematografele din România.

În plus, invenția fetelor a fost gândită pentru a sparge barierele, dar și pentru a reda accesul la cultură, de la festivaluri electrizante precum Untold, la concerte de operă sau seri de film.

„Rhythm Touch a început ca un proiect mic, un vis a patru studente pasionate de tehnologie de a face lumea un loc puțin mai bun cu ajutorul ei. În ultimul an de facultate am participat la un Hackaton în care tema era “Inclusive innovation.” Aveam 48 h la dispoziție să construim un MVP pe aceasta temă. Orice voiam noi.

Ideea de a face un dispozitiv care transforma muzica în vibrații ne-a venit gândindu-ne la Ana, o prietenă de-a Catalinei, care este surdă, dar căreia îi place foarte mult să interacționeze cu muzica. Mai exact, să se uite la videoclipuri de muzică, să danseze la evenimentele la care este invitată, să se bucure alături de ceilalți de experiența muzicii.

Singurul mod prin care putea face asta era prin imitație. Adică, imita mișcările celorlalți, emoțiile transmise de muzică. Întrebarea de la care a pornit proiectul a fost « Cât de frumos ar fi pentru ea și pentru toate persoanele surde să poată să aibă propriul mod de a experimenta muzica, împreună cu ceilalți, fără bariere? » ”

„Toți ar trebui să putem să ne bucurăm de aceleași experiențe împreună”

Peste 80 de persoane cu deficiențe de auz din România și Cipru au testat și au folosit până acum dispozitivele Rhythm Touch la festivaluri, concerte și chiar cinema. În spatele reușitei se ascund însă sute de ore de muncă, făcute cu pasiune și cu convingerea celor patru fete că pot schimba lumea prin muzică.

Peste 80 de persoane cu deficiențe de auz din România și Cipru au testat și au folosit până acum dispozitivele Rhythm Touch la festivaluri, concerte și chiar cinema.

„Esența proiectului o constituie fiecare persoană cu deficiențe de auz care a testat și i-a apărut un zâmbet pe fața, care a dansat la festivaluri sau s-a bucurat de un concert, experimentând ritmul muzicii. De fapt, esența proiectului este incluziunea.

Deși dispozitivele au fost gândite inițial doar pentru persoanele cu deficiențe de auz, ne bucurăm să spunem că proiectul a rezonat și cu cele peste 1000 de persoane fără deficiențe de auz care au testat brățările la concerte, festivaluri și evenimente, ca pe o experiență 4D. Asta întărește și mai tare misiunea noastră și anume incluziunea. Când vedem la un concert persoane cu deficiențe de auz și fără deficiențe de auz, purtând aceleași brățări, simțind acelasi ritm, dansând împreună, bucurându-se împreună de experiența muzicii, simțim că munca nu este în zadar.”

Prin invenția lor, cele patru tinere schimbă prezentul și construiesc viitorul, înscriindu-se în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sursă foto: Colaj Gândul / Foto arhivă Rhythm Touch

RECOMANDAREA AUTORULUI: