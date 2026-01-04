Prima pagină » Actualitate » Pe ce dată trebuie despodobit bradul de Crăciun, de fapt, pentru a avea noroc tot anul. Puțini români știu acest lucru

04 ian. 2026, 12:25, Actualitate
Împodobirea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor de iarnă, în special pentru copii. Mai puțin plăcut este, însă, momentul în care bradul trebuie strâns, iar globurile și beteala, așezate la locul lor. Câți români știu, oare, care este data la care trebuie despodobit bradul, de fapt?

Se spune că alegerea zilei poate influența norocul și bunăstarea din anul care urmează.

Bradul de Crăciun, de la tradiție la simbol religios

De-a lungul secolelor, bradul a devenit simbolul central al Crăciunului, însă cercetătorii au descoperit că originile sale sunt mai vechi decât creștinismul.

În perioada romană, locuințele caselor erau decorate cu ramuri verzi în timpul Saturnaliilor, sărbători dedicate zeului Saturn. Acestea se organizau întotdeauna în preajma solstițiului de iarnă.

Asocierea bradului cu creștinismul apare ceva mai târziu. Mai exact, potrivit tradiției, Sfântul Bonifaciu, un călugăr originar din Anglia, ar fi doborât un copac venerat de păgâni, iar în locul acestuia se spune că a crescut un brad. Pomul a fost interpretat ca simbol al vieții veșnice și al Mântuitorului Iisus Hristos, în timp ce forma sa triunghiulară a fost asociată cu Sfânta Treime.

Din acel moment, bradul a fost adoptat ca simbol al Nașterii Domnului. Obiceiul împodobirii sale a prins în toată Europa, inclusiv pe teritoriul României.

Pe ce dată trebuie despodobit bradul

Conform tradiției creștine, bradul de Crăciun se păstrează împodobit în casă până pe 7 ianuarie. În această zi îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Se spune că despodobirea bradului înainte de această dată aduce ghinion și alungă mult prea repede spiritul sărbătorilor. Cu toate acestea, în practică, multe familii aleg să renunțe la brad la scurt timp după Revelion. Motivele sunt unele cât se poate de pragmatice, mai ales în cazul brazilor naturali, care încep să se usuce și să își piardă acele.

Dacă vorbim de brazii artificiali, aici lucrurile stau diferit. Aceștia pot fi păstrați împodobiți fără probleme câteva săptămâni, fără riscul de a face mizerie.

De altfel, tot mai mulți români preferă să prelungească atmosfera de sărbătoare cât mai mult și apelează la brazi artificali.

Cum să despodobești bradul fără să faci mizerie

Indiferent de data aleasă, despodobirea bradului poate deveni o adevărată provocare. Recomandarea este ca, înainte de a începe, să fie așezată sub pom o folie de plastic sau câteva ziare pentru a proteja podeaua și/sau covorul de acele căzute.

Decorațiunile trebuie scoase cu grijă, fără a fi trase de pe crengi, pentru a evita căderea acelor. De asemenea, instalațiile luminoase și beteala ar trebui rulate cu atenție, nu smulse. Ca sfat de urmat, tăiați crenguțele foarte uscate înainte de despodobire, pentru a reduce mizeria.

Pentru cei care au acasă un brad artificial, este mai simplu: acesta poate fi depozitat până la următorul Crăciun, într-un loc uscat și ferit de lumină. Brazii naturali trebuie eliminați responsabil, de aceea în orașe se duc la ghenă sau în punctele speciale amenajate de autoritățile locale. Aruncarea brazilor pe spațiile verzi, pe aleile dintre blocuri sau în locuri publice poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 200 și 500 de lei.

Așadar, chiar dacă tradiția spune că bradul se despodobește pe 7 ianuarie, decizia finală aparține fiecăruia. Pentru unii, respectarea obiceiurilor aduce liniște și sentimentul de continuitate, fiind exact ceea ce se dorește.

