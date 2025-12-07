Prima pagină » Actualitate » Pericolul care se ascunde în spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun. Sfaturile experților

Pericolul care se ascunde în spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun. Sfaturile experților

07 dec. 2025, 17:48, Actualitate
Pericolul care se ascunde în spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun. Sfaturile experților
Pericolul din spatele instalațiilor de Crăciun

Instalațiile luminoase pentru bradul de Crăciun pot să transforme orice locuință într-un spectacol de poveste, însă pot ascunde și pericole serioase. Atenția și respectarea instrucțiunilor sunt esențiale pentru a preveni incidente nedorite în timpul sărbătorilor de iarnă.

Pericolul din spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun

Trebuie să acordați o atenție deosebită atunci când alegeți instalațiile colorate pentru bradul de Crăciun. Pe cât sunt de frumoase, pe atât sunt de periculoase, atunci când nu sunt supravegheate sau cumpărate de unde nu trebuie.

Specialiștii ne sfătuiesc să adoptăm măsuri simple, dar eficiente, pentru a preveni incidentele nedorite. În perioada aceasta, magazinele sunt pline de instalații luminoase și colorate, care atrag toate privirile.

Cei care doresc să îşi transforme casa într-un spectacol de lumini trebuie să țină cont de câteva reguli esențiale. Cel mai important este să le cumpere din locuri sigure şi să se asigure că respectă toate normele de siguranță. Specialiștii avertizează că astfel de ornamente festive pot prezenta un risc crescut de incendiu, dacă nu sunt folosite corect.

Cum folosim aceste instalații în siguranță

Niciodată nu trebuie să lăsăm instalațiile nesupravegheate sau aproape de materiale inflamabile, precum perdele sau mobilier.

”Nu trebuie să suprasolicităm instalația electrică prin cuplarea mai multor aparate electrice la aceeași priză sau același prelungitor.

Trebuie să nu folosim instalație electrică improvizată cum ar fi prize fisurate sau sparte, cabluri electrice rupte sau neizolate corespunzător”, spune Florin Cocoşilă, purtător de cuvânt ISU Dolj.

Cum recunoaștem semnele unui risc

Becurile arse, zgomotele neobișnuite sau apariția unor scântei sunt semne clare că instalația trebuie reparată sau înlocuită imediat. Este esențial ca orice anomalie să fie tratată fără amânare, pentru a evita accidentele sau incendiile.

De asemenea, instalarea trebuie să fie realizată conform instrucțiunilor de pe ambalaj și să se evite improvizațiile nesigure care pot genera scurtcircuite sau incendii.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce este „divorțul silențios”: Rămâi căsătorit, dar ieși din relație
VIDEO George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
18:07
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
17:44
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
EXTERNE Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
17:43
Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
17:32
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
LIVE 🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
17:00
🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Anamaria Gavrilă revine în forță: „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”
16:42
Anamaria Gavrilă revine în forță: „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”

Cele mai noi