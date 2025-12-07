Pericolul care se ascunde în spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun. Sfaturile experților

Instalațiile luminoase pentru bradul de Crăciun pot să transforme orice locuință într-un spectacol de poveste, însă pot ascunde și pericole serioase. Atenția și respectarea instrucțiunilor sunt esențiale pentru a preveni incidente nedorite în timpul sărbătorilor de iarnă.

Pericolul din spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun

Trebuie să acordați o atenție deosebită atunci când alegeți instalațiile colorate pentru bradul de Crăciun. Pe cât sunt de frumoase, pe atât sunt de periculoase, atunci când nu sunt supravegheate sau cumpărate de unde nu trebuie.

Specialiștii ne sfătuiesc să adoptăm măsuri simple, dar eficiente, pentru a preveni incidentele nedorite. În perioada aceasta, magazinele sunt pline de instalații luminoase și colorate, care atrag toate privirile.

Cei care doresc să îşi transforme casa într-un spectacol de lumini trebuie să țină cont de câteva reguli esențiale. Cel mai important este să le cumpere din locuri sigure şi să se asigure că respectă toate normele de siguranță. Specialiștii avertizează că astfel de ornamente festive pot prezenta un risc crescut de incendiu, dacă nu sunt folosite corect.

Cum folosim aceste instalații în siguranță

Niciodată nu trebuie să lăsăm instalațiile nesupravegheate sau aproape de materiale inflamabile, precum perdele sau mobilier.

”Nu trebuie să suprasolicităm instalația electrică prin cuplarea mai multor aparate electrice la aceeași priză sau același prelungitor.

Trebuie să nu folosim instalație electrică improvizată cum ar fi prize fisurate sau sparte, cabluri electrice rupte sau neizolate corespunzător”, spune Florin Cocoşilă, purtător de cuvânt ISU Dolj.

Cum recunoaștem semnele unui risc

Becurile arse, zgomotele neobișnuite sau apariția unor scântei sunt semne clare că instalația trebuie reparată sau înlocuită imediat. Este esențial ca orice anomalie să fie tratată fără amânare, pentru a evita accidentele sau incendiile.

De asemenea, instalarea trebuie să fie realizată conform instrucțiunilor de pe ambalaj și să se evite improvizațiile nesigure care pot genera scurtcircuite sau incendii.

