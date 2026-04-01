Sorin Grindeanu spune că se gândeşte la nişte plângeri penale. Acesta a fost întrebat despre cele 600 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească celor de la Pfizer pentru vaccinurile din pandemie.

Liderul PSD spune şi pe cine vizează plângerile.

„Lucrurile nu pot să treacă în acest mod fără să răspundă cineva” mai spune Grindeanu.

„Dintr-un foc, se pierd acești bani. Eu o să vorbesc cu colegii mei, mi se pare ca nu putem să-l lăsăm să treacă așa pe lângă noi. Sunt foarte mulți bani. Când cumperi vaccinuri pentru o populație de 3-4 ori mai mare decât populația României, cineva trebuie să plătească. Şi-mi vine în minte un nume: Vlad Voiculescu. Cred că Vlad Voiculescu şi doamna Mihăilă trebuie să plătească. Eu cred ca sunt vinovați”

Sorin Grindeanu: „Aproape toată lumea a cerut să trecem în Opoziţie. Avem şi noi bolojenistul nostru”

România a pierdut procesul cu Pfizer și este obligată să plătească integral contractul de 600.000.000 euro. Țara noastră trebuie să preia cele peste 28 de milioane de doze