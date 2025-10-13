Pelerinaj la Iași. Mai bine de 130.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva

Jandarmeria Română anunță că, până luni dimineața, mai bine de 131.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi.

Luni dimineață, 13 octombrie, în jur de 5000 de oameni erau la rând, așteptând să se închine la sfintele moaște.

Până când sunt moaștele lăsate afară

Baldachinul pe care este așezată racla cu sfintele moaște ale Sf. Parascheva a fost împodobit pentru al 22-lea an la rând de familia Bulat-Buştei.

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi a început miercuri dimineață, pe 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Ulterior acestui moment, racla cu sfintele moaște a fost purtată în cadrul tradiţionalei procesiuni, fiind depusă în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan. Aici va rămâne până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcaşului de cult, moment estimat a fi la începutul zilei de miercuri, 15 octombrie.

Marți, pe 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii.

