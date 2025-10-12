Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită în aceste zile chiar și la mii de kilometri depărtare. Minunile Sfintei au ajuns până în Kenya și Tanzania, unde s-a construit o Biserică chiar cu hramul Sfintei Parascheva. Gândul vă prezintă povestea celei mai noi comunități de creștini ortodocși, care se formează în inima Africii.



La procesiunea de la Iași, icoana Sfintei Parascheva a fost purtată de doi enoriași africani. Cine sunt misterioasele personaje.

La Seminarul Teologic din Iași studiază sau au studiat mai mulți africani, printre care și Teofil, Tifon, Pricopie, Alexandru, Nicolae Ștefan sau Iustin. Ei provin din Rwanda, Tanzania, Kenya sau Egipt. Deși par tineri, sunt trecuți bine de 30 de ani, cu studii precare, cinci-șapte clase, care, practic, își încep educația de la nivelul clasei zero la Iași. Doar în Tanzania au fost botezați și cununați în rit ortodox mii sau zeci de mii de bebeluși și adulți în ultimii 15 ani. Bogdan, Ștefan, Ioan, Iustin sau Filofteia au devenit nume obișnuite în Tanzania.

Părintele misionar Nicodim, record absolut la botezuri și cununii

Arhimandritul Nicodim Petre, Starețul Mănăstirii Bucium din Iași, șeful Misiunii Ortodoxe în Tanzania a Arhiepiscopiei Iașilor ne-a dezvăluit misiunea sa.

Totul a început de la inițiativa Mitropoliei Iași de a trimite o misiune ortodoxă pe continentul african.

“A fost o relație între mitropolitul de acolo – Tanzania – și un dialog cu părintele Mitropoliei Moldovei de la noi, pe atunci, Părintele Teofan, și au hotărât ca prima dată să se facă o vizită acolo în 2010.

S-au obținut documente de la Patriarhia Alexandriei și Africii, de la Părintele Patriah Daniel, necesare pentru a face această vizită, și de la Mitropolit.

A fost acolo în ianuarie 2010 un grup, eram atunci și eu, am fost trei. Am rămas acolo două luni de zile. Așa a fost contactul, și în perioada asta au fost vreo aproape 3000 de botezuri și cununii religioase.

Trei mii de tanzanieni. Evident, ei erau animiști, și musulmani, catolici, adventiști…

În două luni de zile, 3000 de oameni au fost botezați în rit ortodox. Într-o singură zi au fost o mie și vreo două sute de botezuri. Erau colective, că ni se aduceau dezlegări pentru toată lumea.

Eu am făcut într-o zi și 463 de botezuri.

O dată, 60 de cununii am avut într-o singură după-amiază, fiecare trebuia să aibă un naș, și noi eram vreo doisprezece prelați, adică, cam cât ai cununa și boteza în România în zece vieți …”

Botez pe bandă rulantă

Părintele Nicodim face o descriere absolut fabuloasă a procesului de creștinare în masă.

“Ei au niște baptisterii afară, niște construcții de cărămidă, le umpleam cu apă, un fel de fântâni arteziene, dar care aveau un diametru de 1,5m, 2m.

Se urca pe trepte, se cobora acolo în apă și se boteza, ieșea afară, cineva îi punea cruciulița, altcineva miruia, se făceau rugăciuni și totul curgea.

Cum te cheamă pe tine, pui de masai? Bogdan, părinte!

Astfel, nume ca Ștefan, Bogdan, Ioan sau Nicolae au devenit la fel de populare în Tanzania ca în Huși.

„Pentru că cineva trebuia să scrie numele lor, ei primeau niște nume, ei veneau cu nume și când îl boteza ne spuneau că ce nume dați dumneavoastră, el nu știa să-și pună numele.

Și cineva, un alt preot de acolo, localnic, scria numele de aici în dreptul numelui vechi pe care îl aveau ca masai. Avea registre, erau catehizați înainte. Am avut un caz în care un masai și-a uitat numele. Am căutat în registru cu ce nume era botezat.

Trebuia acea hârtie, cu numele dreptul lui, dar se întâmpla să o uite, chiar și să fi uitat numele care i-a fost repartizat.

Era o mare problemă, că la botezurile colective nu mai știai ce nume să pui că practic erau o grămadă de Ștefan, de Bogdan, de Ioan, Nicolae, Mihai, Gabriel, Ecaterina, Maria, Ana și la un moment dat vrei să mai schimbi și căutai, mai zi măi un nume. Sofia. Mai pune alt nume. Mai băgai și nume călugărești.

Mai venea câte un masai și zice cea că vreau numele matale, Nicodim să pui. Nu pun Nicodim, și pun Nicolae. Mulți voiau să fie Nicodim, dar n-am botezat, cred, doar patru”, își aduce aminte Părintele Nicodim.

Unghiera, calea nebănuită…

Dar poate, cea mai frumoasă parte a poveștii vine de la inițiativa măicuțelor ortodoxe misionare ale Sorei Irina care au observat unghiile neîngrijite ale micuților, nu numai inestetice, dar care le provocau răni.

„Ei, și am cumpărat noi toate unghierele din orașul ăla care vă spuneam că e cât Iașul. Am căutat în toate magazinele. Până la urmă am găsit zece unghiere și ne-am apucat să tăiem unghiile la copiii care veneau la masa de seară sau după câțiva biscuiți.

E, tăiatul ăsta al unghiilor a făcut o impresie extraordinară în toată localitatea. A devenit un fel de ritual sau..

Nu numai că veneau săptămânal, dar zilnic veneau sute să se creștineze ortodox, pentru că simțeau ceva din grija aceasta pentru copii lor. Gestul acesta simplu, creștinesc, de la Iisus, a adus mai mulți enoriași decât orice pachet de biscuiți sau bomboane…, încheie Părintele Nicodim.

Primii africani la inaugurarea Catedralei Neamului

Pe alde Teofil, Tifon, Pricopie, Alexandru, Nicolae Ștefan sau Iustin ai Africii i-am putea regăsi și la inagurarea Catedralei Neamului de la București, prin osârdia Părintelui arhimandrit misionar Nicodim.

„Noi trimitem câteva sute de clerici și seminariști. Am putea să trimitem și vreo doi-trei africani, să vadă minunea, acceptă clericul. Ei oricum, sunt curioși, sunt bucuroși, vor să afle. Deja sunt bine primiți în lăcașurile de cult din Moldova, câteodată, vacanțele, mai stau la mănăstiri. Spre exemplu, acum fac voluntariat la Sfânta Parascheva, se mișcă printre pelerini, împart pliante…Moldovenii s-au obișnuit cu ei”.

Toate fotografiile, au fost publicate cu acordul Părintelui arhimandrit misionar Nicodim.

