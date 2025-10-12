Prima pagină » Actualitate » Noapte de credință la Iași. Sfânta Parascheva și Sfântul Grigore Palama au fost purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților”

Noapte de credință la Iași. Sfânta Parascheva și Sfântul Grigore Palama au fost purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților"

12 oct. 2025, 23:58, Actualitate
Noapte de credință la Iași. Sfânta Parascheva și Sfântul Grigore Palama au fost purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților”

Mii de persoane au fost prezente duminică seară, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Oamenii au mers pe străzile din centrul Iașului, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, aducând mulțumire Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Ierarh Grigorie Palama.

Aproximativ 27.000 de oameni au fost purtați în rugăciune la Iași pe „Calea Sfinților”

Anual, la mijlocul lunii octombrie, mii de ieșeni și pelerini din toată țara participă la tradiționala procesiune cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Preoții se îmbracă în veșminte albe de sărbătoare, împreună cu mulțimea care a purtat în mâini icoane ale sfinților, candele, buchete de busuioc și flori, au format „Calea Sfinților”.

Procesiunea a pornit la ora 19:00, ca în fiecare an, din curea Catedralei Mitropolitane, alaiul a urmat traseul: Bulevardul „Ștefan cel Mare şi Sfânt” – Strada I. C. Brătianu – Strada Cuza-Vodă – Strada Armeană – Biserica „Sfântul Sava” – Strada Costache Negri – Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”. Apoi, de pe pietonal, clerul și credincioșii au revenit la Catedrala Mitropolitană.

Din estimările oferite de Jandarmerie, în jur de 27.000 de credincioși au participat în această seară la „Calea Sfinților”.

Prima oprire a avut loc în fața Maternității „Cuza Vodă” din Iași, a doua – în faţa Bisericii „Sfântul Sava”, iar a treia – în dreptul Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”. În jurul orei 20.00, moaștele celor doi sfinți au fost așezate din nou spre închinare.

„Slavă lui Dumnezeu pentru toate! O seară frumoasă, simțim prezența lui Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama. Am remarcat o anumită cumințenie a credincioșilor, parcă mai multă seninătate pe chipul lor, semn că, chiar dacă sunt greutăți în viață, omul apreciază momentele de adâncime, de cuprindere, de înălțime. Nădăjduim în mila lui Dumnezeu că toți pelerinii se vor întoarce acasă cu bine după ce și-au împlinit dorința de a se reculege timp de o secundă în fața Sfintei Parascheva. Doamne ajută!”, a afirmat Părintele Mitropolit Teofan, la finalul pelerinajului.

sursa FOTO: Doxologia

