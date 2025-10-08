Pelerinajul de amploare închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi a debutat miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște a fost purtată în procesiunea tradițională, fiind așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare credincioșilor până miercuri, 15 octombrie. Autoritățile anuntă măsuri ample, care să corespundă anvergurii evenimentului.

Manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași au debutat miercuri dimineață, moastele cuvioasei fiind așezate spre închinare în baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Procesiune solemnă precedată de săvârșirea acatistului Sfintei Parascheva

Momentele de mare sărbătoare spirituală de la Iaşi, desfăşurate la mijlocul lunii octombrie, înseamnă o ocazie unică de întâlnire şi împărtăşire duhovnicească pentru credincioşii ortodocşi din ţară, dar şi din străinătate. Procesiunea solemnă a fost condusă de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, fiind precedată de săvârșirea Acatistului Sfintei Parascheva.

Programul liturgic al zilei continuă cu Slujba Aghesmei, Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, săvârșite în catedrală. Din data de 11 octombrie, alături de moaștele Sfintei Parascheva vor fi așezate și cele ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse de la Tesalonic (Grecia).

Mii de pelerini așteaptă în ploaie pentru a se închina

Străzile din jurul Catedralei Mitropolitane au fost închise circulaţiei. Rândul pelerinilor măsoară câteva sute de metri, care așteaptă în ploaie să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Câteva mii de credincioşi au ajuns la Iaşi din localitatea ilfoveană Voluntari, aceştia fiind îmbarcaţi în autocare, cu sprijinul primăriei. Aproape 100 de autocare de la Voluntari sunt pe bd. Regele Mihai I.

Orașul este parțial blocat

În ciuda condițiilor meteo nefavorabile – județul Iași aflându-se sub cod galben de ploi abundente și intensificări ale vântului până la ora 23.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie – pelerinii continuă să vină în număr mare pentru a se închina la racla Sfintei. În prezent, rândul pelerinilor se întinde până dincolo de intersecția dintre străzile Sfântul Andrei și Ipsilanti Vodă, scrie Ziaruldeiasi.

Pentru a evita aglomerarea şi producerea de busculade, s-a realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloşca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – str. Iancu Bacalu – Blvd. Regele Ferdinand I al României.

Potrivit Jandarmeriei, perioada de afluenţă maximă a pelerinilor va fi în apropierea zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanţi va fi continuu, iar şirul de credincioşi se va întinde pe aproximativ 3 kilometri, cu un timp de aşteptare care poate ajunge între 16-20 de ore.

Trenuri suplimentare în perioada pelerinajului

CFR Călători anunță că, în contextul pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva, capacitatea trenurilor spre și dinspre Moldova este suplimentată. Astfel, pentru a asigura accesul călătorilor între orașele mari și Iași, în perioada 8 – 17 octombrie 2025, trenurile care circulă spre/dinspre capitala Moldovei beneficiază de suplimentări cu vagoane.

Totodată, în intervalul cu cele mai mari solicitări de transport, 11/12 – 14/15 octombrie 2025, CFR Călători va introduce trenuri suplimentare directe pe ruta București Nord – Pașcani – Iași și retur, după cum urmează:

în perioada 11/12-14/15 octombrie 2025 va circula trenul IR 1653/ IR 1968 Bucureşti Nord (plecare 22:36) – Paşcani – Vatra Dornei Băi h (sosire 07:41), cu vagoane directe către Iași (sosire 05:13).

în perioada 12-15 octombrie 2025 va circula trenul IR 1754/ IR 1969 Suceava (plecare 12:40) – Paşcani – Bucureşti Nord (sosire 18:53), cu vagoane directe de la Iaşi (plecare 12:27).

Recomandări utile din partea organizatorilor

Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont permanent de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului, este îndemnul organizatorilor.

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie. De asemenea, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe acelaşi traseu bine-cunoscut.

Programul detaliat al hramului poate fi consultat aici.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Surse foto: Basilica.ro, ziarullumina.ro

