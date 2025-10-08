Prima pagină » Actualitate » PELERINAJUL anului a început la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama

PELERINAJUL anului a început la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama

08 oct. 2025, 12:21, Actualitate
PELERINAJUL anului a început la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama
Galerie Foto 14

Pelerinajul de amploare închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi a debutat miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște a fost purtată în procesiunea tradițională, fiind așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare credincioșilor până miercuri, 15 octombrie. Autoritățile anuntă măsuri ample, care să corespundă anvergurii evenimentului. 

Vezi galeria foto
14 poze

Manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași au debutat miercuri dimineață, moastele cuvioasei fiind așezate spre închinare în baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Procesiune solemnă precedată de săvârșirea acatistului Sfintei Parascheva

Momentele de mare sărbătoare spirituală de la Iaşi, desfăşurate la mijlocul lunii octombrie, înseamnă o ocazie unică de întâlnire şi împărtăşire duhovnicească pentru credincioşii ortodocşi din ţară, dar şi din străinătate. Procesiunea solemnă a fost condusă de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, fiind precedată de săvârșirea Acatistului Sfintei Parascheva.

Sfanta Parascheva

Programul liturgic al zilei continuă cu Slujba Aghesmei, Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, săvârșite în catedrală. Din data de 11 octombrie, alături de moaștele Sfintei Parascheva vor fi așezate și cele ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse de la Tesalonic (Grecia).

Mii de pelerini așteaptă în ploaie pentru a se închina

Străzile din jurul Catedralei Mitropolitane au fost închise circulaţiei. Rândul pelerinilor măsoară câteva sute de metri, care așteaptă în ploaie să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Câteva mii de credincioşi au ajuns la Iaşi din localitatea ilfoveană Voluntari, aceştia fiind îmbarcaţi în autocare, cu sprijinul primăriei. Aproape 100 de autocare de la Voluntari sunt pe bd. Regele Mihai I.

Orașul este parțial blocat

În ciuda condițiilor meteo nefavorabile – județul Iași aflându-se sub cod galben de ploi abundente și intensificări ale vântului până la ora 23.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie – pelerinii continuă să vină în număr mare pentru a se închina la racla Sfintei. În prezent, rândul pelerinilor se întinde până dincolo de intersecția dintre străzile Sfântul Andrei și Ipsilanti Vodă, scrie Ziaruldeiasi.

Pentru a evita aglomerarea şi producerea de busculade, s-a realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloşca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – str. Iancu Bacalu – Blvd. Regele Ferdinand I al României.

Potrivit Jandarmeriei, perioada de afluenţă maximă a pelerinilor va fi în apropierea zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanţi va fi continuu, iar şirul de credincioşi se va întinde pe aproximativ 3 kilometri, cu un timp de aşteptare care poate ajunge între 16-20 de ore.

Trenuri suplimentare în perioada pelerinajului

CFR Călători anunță că, în contextul pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva, capacitatea trenurilor spre și dinspre Moldova este suplimentată. Astfel, pentru a asigura accesul călătorilor între orașele mari și Iași, în perioada 8 – 17 octombrie 2025, trenurile care circulă spre/dinspre capitala Moldovei beneficiază de suplimentări cu vagoane.

Totodată, în intervalul cu cele mai mari solicitări de transport, 11/12 – 14/15 octombrie 2025, CFR Călători va introduce trenuri suplimentare directe pe ruta București Nord – Pașcani – Iași și retur, după cum urmează:

  • în perioada 11/12-14/15 octombrie 2025 va circula trenul IR 1653/ IR 1968 Bucureşti Nord (plecare 22:36) – Paşcani – Vatra Dornei Băi h (sosire 07:41), cu vagoane directe către Iași (sosire 05:13).
  • în perioada 12-15 octombrie 2025 va circula trenul IR 1754/ IR 1969 Suceava (plecare 12:40) – Paşcani – Bucureşti Nord (sosire 18:53), cu vagoane directe de la Iaşi (plecare 12:27).

Recomandări utile din partea organizatorilor

Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont permanent de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului, este îndemnul organizatorilor.

Sfanta Parascheva

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie. De asemenea, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe acelaşi traseu bine-cunoscut.

Programul detaliat al hramului poate fi consultat aici.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Surse foto: Basilica.ro, ziarullumina.ro

RECOMANDARILE AUTORULUI

Ce tradiții trebuie să respecți de Sfânta Parascheva pentru a face rugăciunile mai puternice. Ce se oferă de pomană și ce se mănâncă

Sfânta Parascheva ocrotește acești nativi în octombrie 2025. Află dacă este și zodia ta pe listă

Citește și

VIDEO Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană
13:19
Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană
ACTUALITATE Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
13:17
Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
VIDEO Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
13:12
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
ACTUALITATE CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
13:08
CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
EXCLUSIV Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență
13:02
Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență
ACTUALITATE Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
12:52
Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Ministerul Educației, măsură controversată în școli. Ce nu vor mai avea voie profesorii să discute în fața elevilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Biancăi după Insula Iubirii. A luat decizii drastice
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un studiu ar fi descoperit un posibil leac pentru demență
EXTERNE Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025
13:15
Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025
ACTUALITATE Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
12:43
Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
EXTERNE O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
12:40
O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
REACȚIE Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
12:39
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
ACTUALITATE ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”
12:26
ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”