Pensii SPECIALE uriașe la Iași: zeci de milioane de euro plătite anual pentru magistrați!

01 sept. 2025, 11:14, Actualitate
Subiectul pensiilor de serviciu continuă să provoace tensiuni majore și stârnește nemulțumirea societății. Cu toate că Executivul condus de Ilie Bolojan are un proiect de reformă pentru pensiile magistraților, rezolvarea acestei situații este încă departe, mai cu seamă că procurorii și judecătorii au respins categoric orice tăieri ale veniturilor.

Între timp, în Iași apar noi cazuri spectaculoase de pensionari „speciali”. Marian Enache, fost președinte al Curții Constituționale și fost deputat, va încasa lunar aproximativ 20.500 de euro din trei surse: pensia specială de fost șef al CCR, indemnizația de fost parlamentar și pensia de avocat, scrie Ziarul de Iași.

Costuri uriașe pentru buget

Datele obținute de publicația amintită arată dimensiunea fenomenului: în județ, cei 303 magistrați ar primi anual aproape 18,2 milioane de euro, dacă luăm ca reper o pensie medie netă de 25.000 lei!

La nivel național, cu peste 5.600 de magistrați, nota de plată ar urca la circa 336 de milioane de euro pe an. Suma reprezintă echivalentul unei secțiuni de autostradă.

Magistrații au un sistem propriu de ieșire din activitate, diferit de ceilalți angajați din România. În prezent, ei se pot retrage mult mai devreme, iar pensia lor se calculează după formula de 80% din ultimul salariu brut, la care se adaugă diferite sporuri.

În total, în Iași, 379 de persoane beneficiază de pensii speciale, în creștere față de începutul anului.

Citește aici care este cea mai mare pensie specială din județ.

