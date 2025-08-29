Pensiile speciale și Sănătatea, țintele lui Bolojan în Pachetul 2. Liderul Blocului Sindical: „Proiectul cel mai amplu vizează măsurile fiscale”

Președintele Blocului Sindical, Dumitru Costin, a declarat, la finalul ședinței consiliului tripartid pe Pachetul 2 cu premierul Ilie Bolojan, că este vorba de șapte proiecte de lege incluse, iar cel mai complex este cel care vizează măsurile fiscale.

„În ordine, o întâlnire astăzi, în opinia noastră, mai mult de informare. Am menționat în comentariu pe care l-am făcut în calitate de reprezenta BNS, faptul că ne-a fost aproape imposibil să reușim să procesăm în după-amiaza zilei de ieri. În seara zilei de ieri am terminat, undeva pe la ora 1:00 o primă trecere în revistă a proiectelor de acte normative. Azi, de la șapte până pe la 9:30 am încercat să le mai vedem încă o dată.

L-am întrebat pe premier, pentru că începuseră prezentările miniștrilor pe fiecare proiect din cele șapte proiecte de legi din pachetul doi, care e procedura, cum le vor adopta pe mai departe. Am aflat că astăzi după-amiază, ședința de guvern vor aproba proiectele de legi, le vor transmite la Parlament și vor intra pe procedura prevăzută de adoptarea răspunderii pe toate cele șapte. La pachet sunt șapte.

În ordine discutăm de proiectul de lege cu reformele din sănătate, proiectul de lege cu pensiile de serviciu, justiția. În principal, proiectul numărul trei vizează reformele din administrația centrală și mai ales locală.

Proiectul numărul patru vizează insolvențele, proiectul numărul cinci vizează guvernanța corporatistă la companiile capital majoritar. De ăsta, numărul șase este proiectul de lege care vizează atât locurile de muncă, cât și salarizarea în autoritățile de reglementare, ASF, ANRE. Și proiectul numărul șapte este cel mai amplu, ăla care vizează măsurile fiscale. Deci șapte proiecte de legi în pachetul numărul doi.”