Prima pagină » Economic » ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”

ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”

03 feb. 2026, 14:32, Economic
ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
„Taxa Temu” a trecut de CCR / foto: colaj Shutterstock

Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), avertizează că informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive din taxarea coletelor non-UE se bazează pe ipoteze eronate. Instituția spune că taxele vamale sunt resurse ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului României. 

Potrivit asociației, în 2025, aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinație finală, însă sub 10% au ajuns direct pe teritoriul național. Restul coletelor au intrat prin hub-uri regionale din alte state europene, în cadrul practicilor logistice obișnuite. Asociația avertizează că informațiile apărute în spațiul public cu privire la o prăbușire a traficului cargo, după ce țara noastră a impus o taxă pe coletele din state non-UE, nu sunt confirmate de datele publice disponibile.

„Afirmațiile privind o presupusă „prăbușire” a traficului cargo nu sunt confirmate de datele publice disponibile. Nu există dovezi ale unei reduceri structurale cauzate de introducerea taxei logistice. În plus, estimările de pierderi în sute de milioane de euro se bazează pe ipoteze eronate, respectiv aplicarea unor taxe vamale pentru colete cu valoare declarată de sub 150 euro. Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale sau metodologii verificabile”, se arată în comunicatul transmis de ARMO. 

Reacția insituției vine imediat după ce în spațiul public a fost relatat că avioanele cu mărfuri s-au mutat de la Otopeni la Budapesta și România a pierdut astfel banii din taxele vamale. În acest sens, asociația spune că afirmațiile sunt nefondate și reamintește că taxele vamale reprezintă resurse proprii ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului național. ARMO arată că, la nivel european, a fost convenită eliminarea acestei scutiri și introducerea unei taxe vamale fixe de 3 euro pe produs, măsură care ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2026.

„România nu poate pierde venituri pe care nu le-a avut”

Separat, Uniunea Europeană a agreat introducerea unei taxe logistice de la 1 noiembrie 2026, justificată de volumul în creștere al coletelor cu valoare redusă din afara UE și de presiunea asupra autorităților vamale. Normele de implementare nu au fost încă adoptate, iar ARMO solicită stabilirea rapidă a acestora pentru a asigura predictibilitate și aplicare unitară.

„Aceste colete sunt în prezent scutite de la aplicare taxelor vamale, conform legislației europene în vigoare. Acest fapt este cunoscut în spațiul public și la nivelul UE ca fiind unul dintre motivele ce stau la baza concurenței neloiale a companiilor extracomunitare. Tocmai de aceea, la nivel european a fost agreată eliminarea acestei exceptări și aplicarea unei taxe vamale în sumă fixă, în valoare de 3 euro/produs, distinctă față de taxa logistică anunțată de Comisia Europeană, măsura urmând a fi aplicată cu 1 iulie 2026. În consecință, afirmațiile privind pierderile României din taxe vamale necolectate sunt nefondate. Mai mult, taxele vamale sunt resurse proprii ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului național. România nu poate pierde venituri pe care nu le-a avut vreodată și care nu i-ar fi revenit oricum.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
01:47
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
ECONOMIE Ce condiții i-a impus Consiliul Concurenței proprietarului Lidl și Kaufland pentru a achiziționa lanțul românesc de magazine La Cocoș
17:05
Ce condiții i-a impus Consiliul Concurenței proprietarului Lidl și Kaufland pentru a achiziționa lanțul românesc de magazine La Cocoș
ECONOMIE 3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
16:02
3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
FLASH NEWS Sondaj: Peste 60% dintre români sunt puternic afectați de majorarea impozitelor. Cetățenii din orașele mici și pensionarii, copleșiți de costuri
14:54
Sondaj: Peste 60% dintre români sunt puternic afectați de majorarea impozitelor. Cetățenii din orașele mici și pensionarii, copleșiți de costuri
ECONOMIE Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol
14:15
Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol
REACȚIE Ce se întâmplă cu ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Dacă băncile din sistemul ROBOR sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative
13:29
Ce se întâmplă cu ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Dacă băncile din sistemul ROBOR sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Lumea se schimbă mai repede decât programa școlară: Ce abilități vor conta mai mult decât notele și diplomele?
ECONOMIE Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore
14:27
Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore
EVENIMENT Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria
14:23
Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria
Gândul de Vreme Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
14:21
Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
SĂNĂTATE Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie
14:17
Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie
INEDIT O alegere inspirată. O absolventă de universitate din SUA a găsit un job de vis, bonă cu un salariu de nesperat
14:02
O alegere inspirată. O absolventă de universitate din SUA a găsit un job de vis, bonă cu un salariu de nesperat
EXCLUSIV Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
13:54
Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe