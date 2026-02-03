Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), avertizează că informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive din taxarea coletelor non-UE se bazează pe ipoteze eronate. Instituția spune că taxele vamale sunt resurse ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului României.

Potrivit asociației, în 2025, aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinație finală, însă sub 10% au ajuns direct pe teritoriul național. Restul coletelor au intrat prin hub-uri regionale din alte state europene, în cadrul practicilor logistice obișnuite. Asociația avertizează că informațiile apărute în spațiul public cu privire la o prăbușire a traficului cargo, după ce țara noastră a impus o taxă pe coletele din state non-UE, nu sunt confirmate de datele publice disponibile.

„Afirmațiile privind o presupusă „prăbușire” a traficului cargo nu sunt confirmate de datele publice disponibile. Nu există dovezi ale unei reduceri structurale cauzate de introducerea taxei logistice. În plus, estimările de pierderi în sute de milioane de euro se bazează pe ipoteze eronate, respectiv aplicarea unor taxe vamale pentru colete cu valoare declarată de sub 150 euro. Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale sau metodologii verificabile”, se arată în comunicatul transmis de ARMO.

Reacția insituției vine imediat după ce în spațiul public a fost relatat că avioanele cu mărfuri s-au mutat de la Otopeni la Budapesta și România a pierdut astfel banii din taxele vamale. În acest sens, asociația spune că afirmațiile sunt nefondate și reamintește că taxele vamale reprezintă resurse proprii ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului național. ARMO arată că, la nivel european, a fost convenită eliminarea acestei scutiri și introducerea unei taxe vamale fixe de 3 euro pe produs, măsură care ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2026.

„România nu poate pierde venituri pe care nu le-a avut”

Separat, Uniunea Europeană a agreat introducerea unei taxe logistice de la 1 noiembrie 2026, justificată de volumul în creștere al coletelor cu valoare redusă din afara UE și de presiunea asupra autorităților vamale. Normele de implementare nu au fost încă adoptate, iar ARMO solicită stabilirea rapidă a acestora pentru a asigura predictibilitate și aplicare unitară.

„Aceste colete sunt în prezent scutite de la aplicare taxelor vamale, conform legislației europene în vigoare. Acest fapt este cunoscut în spațiul public și la nivelul UE ca fiind unul dintre motivele ce stau la baza concurenței neloiale a companiilor extracomunitare. Tocmai de aceea, la nivel european a fost agreată eliminarea acestei exceptări și aplicarea unei taxe vamale în sumă fixă, în valoare de 3 euro/produs, distinctă față de taxa logistică anunțată de Comisia Europeană, măsura urmând a fi aplicată cu 1 iulie 2026. În consecință, afirmațiile privind pierderile României din taxe vamale necolectate sunt nefondate. Mai mult, taxele vamale sunt resurse proprii ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului național. România nu poate pierde venituri pe care nu le-a avut vreodată și care nu i-ar fi revenit oricum.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: