De ce este important locul în care îți lași cheile de la casă. Ce arată regulile Feng Shui și cum atragi norocul

Există o multitudine de reguli Feng Shui care ar putea să readucă echilibrul și să atragă abundența financiară. Totuși, specialiștii vorbesc și despre alte aspecte la fel de importante prin intermediul cărora energia unui loc poate fi schimbate, iar norocul poate fi atrag precum un magnet. Iată mai jos, în articol de ce este important locul în care îți lași cheile de la casă.

Te-ai gândit vreodată că locul în care îți lași cheile de la casă ar putea să influențeze prosperitatea și norocul? Un astfel de aspect este adus în atenție de regulile Feng Shui. Lăsatul cheilor în geantă, pe masă la intrare sau în buzunarul hainei poate reprezenta un gest banal, însă, potrivit specialiștilor ar putea atrage o altfel de energie.

Feng Shui: unde să îți lași cheile de la casă

Puțini sunt cei care realizează importanța locului în care cheile sunt lăsate. Zona de la intrare în casă este esențială pentru echilibrul interior și, potrivit regulile Feng Shui, acest lucru este privit ca un punct de tranziție. Atunci când ieși din casă, primul obiect pe care îl vei atinge reprezintă cheia de la casă. La nivel simbolic, cheile reprezintă accesul, siguranța și resursele.

Senzația de dezordine poate fi amplificată atunci când cheile de la casă sunt lăsate la întâmplare peste alte obiecte, printre care hârtii și documente.

Regulile Feng Shui arată că obiectul ar trebui păstrat lână intrare, însă pe o suprafață clar definită. Cheile de la casă trebuie să aibă „locul lor”, zic specialiștii. O tavă ceramică sau metalică, precum și un bol special pentru cei sau un suport reprezintă câteva dintre opțiuni. Zona trebuie să fie cât mai ordonată și accesibilă. Sub nicio formă nu ar trebui să stea lângă colțuri dezordonate sau lângă gunoi, pantofi sau haine murdare, scrie b1tv.ro.

În acest mod, ai putea atrage prosperitatea și norocul, energia fiind influențată de modul în care cheile sunt ținute.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock (ilustrativ)