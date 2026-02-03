Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”

Expertul evaluator Alin Horațiu Dima – unul dintre personajele-cheie din celebrul Dosar al Retrocedărilor Constanța – a formulat o cerere de revizuire a sentinței definitive date de Înalta Curte de Casație (ICCJ) în anul 2019. Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, motivele invocate de Alin Horațiu Dima ar putea schimba radical percepția asupra unui proces care, timp de mulți ani, a zguduit administrația publică locală de pe litoral.

În Dosarul Retrocedărilor , Alin Horațiu Dima a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare.

, Alin Horațiu Dima a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare. În dosarul vizând retrocedarea a 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu, Alin Horațiu Dima a fost achitat printr-o decizie definitivă a ICCJ.

„Prin decizia penală nr. 166/A din 27.04.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea inculpaților Dumitrean Crinuța Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Cătălin Florin, Marko Attila Gabor, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoș George, Savu Florentina, Simu Horia și Dima Alin Horațiu, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală sau nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea”, a transmis, în 2024, Direcția Națională Anticorupție (DNA)

În dosarul vizând retrocedarea a 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu, expertul evaluator Alin Horațiu Dima fusese cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, și luare de mită.

Raportul de Constatare tehnico-științifică, esențial în Dosarul Retrocedărilor

Potrivit legii – art 452, alin (2) Cod de Procedură Penală (CPP) -, atunci „când o hotârâre privește mai multe infracțiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre faptuitori”.

Potrivit art 457 – alin (1), CPP -, „cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată că executata, ori după moartea condamnatului”.

Cererea de revizuire făcută de Alex Horațiu Dima a fost formulată împotriva unei hotărâri penale definitive, pronunțată de ICCJ – Secția Penală, ca instanță de apel.

În această cauză, judecata – în prima instanță – s-a desfășurat la Curtea de Apel București- Secția a II-a Penală, care a pronunțat Sentința Penală nr 148/F/10.07.2017, sentință prin care Alex Horațiu Dima a fost achitat de toate acuzațiile formulate în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA.

Împotriva acestei sentințe a Curții de Apel București s-a atacat cu apel, iar prin Sentința Penală nr 32/07.02.2019 – pronunțată de ICCJ – Alex Horațiu Dima a fost condamnat la 6 ani închisoare cu executare. Sentința a fost definitivă.

Concluziile din Raportul de Constatare Tehnico-Științifică au fost esențiale în soluția dată de magistrați în acest mega-dosar al retrocedărilor din județul Constanța, numai că – potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul – Alex Horațiu Dima a adus, în cererea sa de revizuire, noi informații.

Informații uluitoare care pot schimba, din temelii, întregul scenariu

În această cererea de revizuire, Alex Horațiu Dima acuză că specialiștii DNA care au întocmit Raportul de Constatare în acest dosar – Cătălin Cucoară și Gheorghe Macovei – ar fi fost angajați nelegal la Direcția Națională Anticorupție, din anul 2007, respectiv 2005.

Cei doi specialiști DNA – mai acuză Alex Horațiu Dima -, timp de peste 15 ani, ar fi întocmit rapoarte de constatare în diverse dosare „grele” (Popoviciu, Mazăre, ANRP etc), susține Dima, numai că acesta afirmă și că, dacă angajarea acestora a fost nelegală, atunci toate rapoartele de constatare întocmite de-a lungul timpului sunt lovite de nulitate absolută .

. Iar implicațiile directe asupra soluțiilor de condamnare pronunțate în timp ar fi majore.

Raportul de Constatare în Dosarul Retrocedărilor, întocmit de specialiștii DNA Cătălin Cucoară și Gheorghe Macovei, a stat atât la baza stabilirii vinovăției lui Alex Horațiu Dima – și a celor implicați în dosar -, cât și la stabilirea prejudiciului, respectiv peste 120 milioane de euro.

Conform prevederilor art 11, alin (1) din OUG 43/2002 privind DNA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr 244/11.04.2002, aprobată cu modificări prin Legea 503/2002, „în cadrul DNA sunt numiți, prin ordin al Procurorului Șef al acestei direcții, cu avizul ministerului de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală”.

Decizia CCR nr. 596/2019, publicată în Monitorul Oficial 23/14.01.2020, precizează:

La pct.17 : „Dispozițiile de lege criticate nu ar fi putut să prevadă, concret, pentru fiecare domeniu în parte, ministerul al cărui aviz se solicita pentru numirea specialiștilor din carul DNA, legiuitorul recurgând la formula cu caracter general „minister de resort” .

: „Dispozițiile de lege criticate nu ar fi putut să prevadă, concret, pentru fiecare domeniu în parte, ministerul al cărui aviz se solicita pentru numirea specialiștilor din carul DNA, legiuitorul recurgând la formula cu caracter general . La pct.18: „…avizul se solicită ministerului de resort, deci celui care are competent legale în domeniul în care respectivul specialist are calificări ce urmează a fi utilizate de către DNA pentru clarificarea unor astecte tehnice în activitatea de urmărire penală…”.

În conformitate cu prevederile legii, „ministerul de resort”, în această cauză, este Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).

Din anul 2004, ANEVAR a fost recunoscută prin HGR 1447/09.09.2004

De altfel, și ICCJ – prin Sentința penală 399/29.06.2018, a stabilit în Dosarul 4397/1/2014, la pagina 31, că: „Asociația națională profesională de evaluare recunoscută că fiind de utilitate publică era ANEVAR”.

„Nu puteau efectua rapoarte de evaluare imobiliară”

În cazul celor 2 specialiști – Cătălin Cucoară și Gheorghe Macovei -, pentru a fi legal angajați în DNA, în vederea întocmirii de rapoarte de evaluare, ar fi fost necesar ca, în prelabil, DNA să fi obținut avizul ministerului de resort, respectiv avizul ANEVAR.

Numai că Alex Horațiu Dima acuză, în cererea de revizuire, că acest lucru s-a întâmplat.

„Consecința juridică a acestei împrejurări constă în faptul că nu puteau efectua rapoarte de evaluare imobiliară, iar dacă – totuși – au efectat, aceste rapoarte sunt lovite de nulitate absolută”, arată Alex Horațiu Dima în cererea de revizuire, potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul.

Cătălin Cucoară, conform acuzațiilor aduse de Alex Horațiu Dima, a avut la angajare avizul Ministerul Administrației și Internelor nr.143216/2006. Acest aviz favorabil a fost acordat având în vedere calificarea acestuia ca „inginer șef în domeniul topografie-cadastru-geodezie”.

Gheorghe Macovei a avut la angajare un aviz eliberat nu de vreun minister, ci de o societate comercială, respectiv Banca Comercială Romana, avizul nr.5726/2005 (anexa nr.2), din care rezultă că singura competența avută în vedere la angajare era în domeniul „consilier credite retail în județul Bacău”.

Potrivit cererii de revizuire formulate de Alex Horațiu Dima, din aceste două înscrisuri rezultă că cei 2 specialiști DNA „nu numai că nu au avut avizul ANEVAR la angajare, dar atribuțiile lor efective că specialiști erau legate de specialitatea concretă a acestora , respectiv topografie-cadastru-geodezie (în cazul lui Cucoară) și conslier credite retail (în cazul lui Macovei). Consecința firească a acestor aspecte certe este că nu a existat niciun aviz al ANEVAR și nici al altui minister, pentru că cei 2 angajați DNA să fie îndreptățiți legal să efectueze rapoarte de evaluare”.

Cei doi specialiști DNA nu ar fi avut cunoștințe în domeniul Evaluării Proprietăților Imobiliare

Alex Horațiu Dima consideră, ținând cont de informațiile de mai sus, că specialiștii DNA Cătălin Cucoară și Gheorghe Macovei nu ar fi avut cunoștințe în domeniul Evaluării Proprietăților Imobiliare (EPI).

În astfel de condiții, susține Alex Horațiu Dima, cei doi nu puteau întocmi Raportul de Constatare nr. 122/2007, esențial în Dosarul Retrocedărilor.

Alex Horațiu Dima a mai scris în cererea de revizuire a sentinței și că specialistul DNA Cătălin Cucoară a absolvit un curs de evaluare proprietăți imobiliare în anul 2009, Pe baza acestui curs, Cucoară s-a putut prezenta abia în anul 2012 la examenul de evaluator imobiliar și a devenit membru ANEVAR în anul 2012.

Numai că Raportul de Constatare a fost întocmit în anul 2007, iar cursul de evaluare absolvit în anul 2009 ar fi, practic, irelevant în scenariu.

Pe de altă parte, acuză Alex Horațiu Dima în cererea de revizuire, Gheorghe Macovei nu ar avea nici până azi „cunoștinte certificate în domeniul evaluării imobiliare și nu a fost niciodată membru ANEVAR”.

În mod obiectiv, mai precizează Alex Horațiu Dima în cererea de revizuire, „DNA nu putea obține avizul cerut de lege pentru angajarea legală a numiților Cucoară I. Cătălin și Macovei N. Gheorghe în postul de specialist în domeniul Evaluării imobiliare. ANEVAR nu poate emite avize pentru persoanele care nu au calitatea de membru ANEVAR”.

Se impune anularea Raportului de Constatare?

Alex Horațiu Dima mai precizează în cererea de revizuire că titulatura postului ocupat de cei doi autori ai Raportului de Constatare este „specialist DNA de înaltă calificare – așa cum rezulta din Art. 11 din Ordinul 43/2002” – ceea ce presupunea o calificare superioara fata de ceilalți evaluatori, apreciați la un nivel normal de calificare.

Totuși, la momentul întocmirii Raportului de Constatare, cei doi autori ai Raportului de Constatare nu ar fi deținut „niciun fel de cunoștinte sau competențe în domeniul evaluării imobiliare”.

Dacă angajarea la DNA a celor doi specialiști a fost „nelegală”, așa cum susține Alex Horațiu Dima, atunci Raportul de Constatare Tehnico- Științifică nr. 122/2007 din dosarul 6536/2/2008 ar fi actele de procedură penală întocmite de aceștia ar fi lovite de nulitate și s-ar impune chiar anularea Raportului de Constatare!

Conform sentinței de condamnare a lui Alex Horațiu Dima, concluziile exprimate în Raportul de Constatare au fost avute în vedere la soluționarea cauzei, ceea ar demonstra demonstrează importanța determinantă a acestui raport în economia dosarului.

Raportul de Constatare nr 122/2007, proba fundamentală în condamnarea lui Alex Horațiu Dima

Raportul de Constatare nr 122/2007 a reprezentat proba fundamentală pe care s-a întemeiat Sentința Penală nr. 32/07.02.2019 prin care Alex Horațiu Dima a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare.

Pag. 170 : „instanța de apel a analizat fiecare raport de evaluare întocmit (….) prin prisma CONCLUZIILOR exprimate în RAPORTUL DE CONSTATARE DNA”.

: „instanța de apel a analizat fiecare raport de evaluare întocmit (….) prin prisma CONCLUZIILOR exprimate în RAPORTUL DE CONSTATARE DNA”. Pag. 170 : „conținutul raportului (de constatare) își găsește susținere în actele existente la dosar, astfel încât concluziile exprimate de specialiștii care l-au întocmit vor fi avute în vedere la soluționarea cauzei”.

: „conținutul raportului (de constatare) își găsește susținere în actele existente la dosar, astfel încât concluziile exprimate de specialiștii care l-au întocmit vor fi avute în vedere la soluționarea cauzei”. Pag. 170: „…instanța de apel a analizat fiecare raport de evaluare întocmit de inculpatul Dima prin prisma concluziilor exprimate în rapOrtul de constatare efectuat în faza de urmărire penală”.

Alex Horațiu Dima mai precizează în cererea de revizuire că instanța de apel ar fi înlăturat atât Raportul de Expertiză Evaluatorie, cât și Raportul de Expertiză Topografică admise și administrate de Curtea de Apel București ca instanță de fond, și a luat în considerare exclusiv Raportul de Constatare nr. 122/2007.

Pag. 172: „În privința celor doua expertize întocmite în faza de judecată (….) acestea vor fi înlăturate de instanță de apel”

Instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București, a stabilit în cadrul sentinței penale nr. 148/F/10.07.2017 că:

„Rechizitoriul în prezenta cauza este o redare și interpretare PRO CAUSA a Raportului de Constatare tehnico- științific întocmit de specialiștii DNA….”

„Rechizitoriul se bazează aproape în exclusivitate pe Raportul de Constatare…”

Prejudiciu de peste 120 milioane euro, potrivit Raportului de Constatare întocmit de cei doi specialiști DNA

Concluziile Raportului de Constatare nr 122/2007 au stabilit un prejudiciu de peste 120 milioane euro.

La baza sentinței prin care Alex Horațiu Dima a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare ar fi stat și acesta concluzii, acuză acesta în cererea de revizuire.

Pag. 198 : „subevaluarea a fost de 1.409.693 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 199 : „subevaluarea a fost de 698.387 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 201 : „subevaluarea a fost de 120.676 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 202 : „subevaluarea a fost de 307.527 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 211 : „subevaluarea a fost de 101.467 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 212 : „subevaluarea a fost de 57.508 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 213 : „subevaluarea a fost de 353.634 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 214 : „subevaluarea a fost de 211.185 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 215 : „subevaluarea a fost de 302.529 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 216 : „subevaluarea a fost de 184.338 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 224 : „subevaluarea a fost de 289.831 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 225 : „subevaluarea a fost de 20.898 dolari – valoare stabilită conform Raportului de Constatare”.

Pag. 293 : „subevaluarea a fost de 304.658 euro – valoare totală conform Raportului de Constatare”.

Toate argumentele tehnice din sentință de condamnare, privind subevaluarea terenurilor, sunt preluate de completul de judecători ad literam din Raportul de Constatare, susține Alex Horațiu Dima.

Întregul prejudiciu – peste 120 de milioane de euro – ar fi fost calculat, susține Alex Horațiu Dima, de doi specialiști ai DNA care ar fi fost angajați nelegal și care nu ar fi avut competențele și cunoștințele necesare pentru a întocmi un astfel de raport de constatare.

