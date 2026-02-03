„Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“

Un escroc online, despre care presa internațională scrie că făcea parte din înalta societate nigeriană, s-a dat drept prinț din Dubai și a reușit să fure nu mai puțin de 2,5 milioane de dolari de la o româncă, relatează publicația Peoples Gazette.

Individul pe numele lui real Nzube Henry Ikeji s-a dat drept „prințul moștenitor al Dubaiului“ pentru a înșela o româncă îndrăgostită, cu care a intrat într-o relație pe internet. Pentru a reuși acest lucru a folosit numele șeicului Hamdan Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

Investigațiile efectuate de Organised Crime and Corruption Reporting Project au dezvăluit că Ikeji conducea o organizație criminală care viza femei „disperate, aflate în căutarea dragostei în străinătate“.

Românca a cunoscut „prințul“ pe LinkedIn

Laura, care locuiește în România și care a dorit să fie identificată doar după prenume, a declarat că a fost contactată pe LinkedIn de către presupusul prinț moștenitor al Dubaiului în urmă cu trei ani. La acea vreme, așa-zisul prinț i-a cerut sfatul cu privire la cele mai influente fundații umanitare românești care aveau nevoie de investiții și de un impuls financiar. Relația profesională a cedat rapid locul unei relații personale, iar după ani de conversații, aceasta s-a transformat într-o relație romantică în toată regula.

Ikeji, care se prezenta în continuare ca prințul moștenitor al Dubaiului, i-a cerut ulterior doamnei Laura să se întâlnească cu managerul său financiar, Matthew Cros, la Londra, pentru a discuta despre modul în care ar putea obține finanțare și deschide un cont Barclays pentru ea, cerere la care ea a dat curs.

Laura s-a deplasat la Londra pentru a se întâlni cu managerul financiar, un nigerian care pretindea că se ocupă de finanțele familiei regale din Emiratele Arabe Unite. Ea s-a întâlnit cu bărbatul de mai multe ori și, fără ca acesta să știe, a adus-o și pe prietena ei, care a fotografiat în secret întâlnirea.

Laura s-a întâlnit cu un intermediar cu nume fals la Londra

Poliția britanică l-a identificat ulterior pe Cros ca fiind un nume fals pentru Martins Abhulimhen, un cunoscut om de societate și filantrop nigerian care a fost fotografiat alături de personalități proeminente, printre care fostul președinte al Nigeriei, Muhammadu Buhari, fostul guvernator Nasir El-Rufai și un primar din Londra.

Nu este clar dacă Abhulimhen era musulman, având în vedere că purta o taqiyah, o șapcă sau un acoperământ pentru cap purtat de bărbații musulmani, când a întâlnit-o pe Laura din România, sau dacă aceasta făcea parte din deghizarea sa pentru a-și menține acoperirea ca membru al personalului prințului moștenitor al Emiratelor Arabe Unite.

Doamnei Laura i s-au dat ulterior datele de conectare pentru un cont online, inclusiv numele de utilizator și parola. Ea a văzut depozitul de aproximativ 202 milioane de lire sterline pe numele ei. Doamna Laura nu avea nici cea mai mică bănuială că era un cont fals, fără fonduri reale. Pentru a efectua retrageri, i s-a cerut să depună 7.000 de lire sterline pentru a accesa presupusul depozit al prințului moștenitor.

Banii păreau o sumă nesemnificativă în comparație cu sutele de mii de dolari pe care îi transferase deja așa-zisului prinț de când începuseră să comunice. Așadar, a plătit. Laura credea că va putea accesa fondurile dacă va continua să efectueze plăți suplimentare, care ajunseseră acum la aproximativ 2,5 milioane de lire sterline, pentru a accesa sutele de milioane de lire sterline.

„Prințul Dbaiului“ s-a certat cu complicii săi

În Nigeria, „prințul Dbaiului“ începuse deja o dispută acerbă cu complicii săi cu privire la modul de împărțire a banilor doamnei Laura. Ancheta poliției britanice a concluzionat că nigerianul devenise și mai lacom. Disputa a devenit și mai urâtă după ce un anume James Patrick Normoyle, care pretindea că este consilier financiar, a luat legătura cu Laura.

El a sfătuit-o să nu mai trimită bani niciunei „persoane sau grupuri” în speranța că se va căsători. Persoana respectivă a informat-o în continuare că „formularul de confirmare a vizitei premaritale” pe care l-a primit de la prințul moștenitor „este, de asemenea, o fraudă”.

„Te-a înșelat cu peste 3 milioane de euro”, i-a spus explicit consilierul doamnei Laura într-un e-mail.

Un nou mesaj de la domnul Cros (0Abhulimhen pe numele lui real), pe care îl întâlnise anterior la Londra, i-a sporit suspiciunile. Cros i-a spus doamnei Laura că se afla sub influența unei vrăji africane de magie neagră aruncată de bărbatul care se dădea drept prințul moștenitor al Emiratelor Arabe Unite.

„A folosit magia africană juju și voodoo pentru a te face să crezi că este un prinț adevărat care vrea să se căsătorească cu tine”, i-a scris Cros printr-o aplicație de mesagerie criptată.

Laura a întrebat dacă contul ei de milioane de dolari din Londra era real.

„Este o minciună din adâncurile iadului”, a spus managerul financiar, dezvăluind înșelăciunile.

Laura a cerut lămuriri de la presupusul prinț, confruntându-l cu noile informații. Dar falsul prinț i-a respins îngrijorările, susținând că anajații săi voiau doar să le distrugă relația.

„Matthew a plănuit să distrugă relația mea cu tine”, se putea citi în chatul falsului prinț pe care Laura îl salvase sub numele de Sheikh Hamdan.

În acest moment, românca și-a dat seama că era victima unei înșelătorii și a cerut să i se restituie banii. „Cum poți fi așa, o persoană fără suflet?”, i-a scris Laura impostorului.

Femeia a cerut ajutorul complicilor falsului prinț

Simțindu-se trădat de lăcomia lui Ikeji, unul dintre omplici i-a spus doamnei Laura că falsul prinț era Nzube Henry Ikeji. Complicele a împărtășit și videoclipuri cu noua casă a acestuia, informații cruciale care i-au ajutat pe jurnaliști să-l găsească în vila sa întinsă dintr-un cartier din Abuja.

Amprenta digitală a lui Ikeji i-a condus pe agenții OCCRP direct la el, deoarece fotografiile stilului său de viață luxos erau afișate pe pagina sa de Instagram. Identitatea soției sale, Amara Ikeji, a fost, de asemenea, dezvăluită, având în vedere că cei doi soți își petreceau adesea vacanțele în străinătate, călătorind la clasa business.

Într-o postare pe Instagram, cuplul mergea la cumpărături într-un magazin de lux Louis Vuitton din Marea Britanie, soția fiind îmbrăcată în blană și pozând cu multe pungi de cumpărături.

Ikeji a cumpărat, de asemenea, un Lexus 570, un Range Rover Vogue 2020 și ceasuri de lux, inclusiv un Hublot. Era atât de ostentativ cu averea sa, încât prietenii și alte persoane i-au dat porecla „Access Money”.

