Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore

03 feb. 2026, 14:27, Actualitate
Reprezentanții BNR au emis noile valori valabile pentru ziua de marți, 3 februarie 2026. Potrivit datelor, prețul gramului de aur a crescut cu 38,34 de lei, în 24 de ore. Se apropie de pragul psihologic de 700 de lei.

Spre deosebire de ziua precedentă (luni, 2 februarie 2026), prețul aurului a crescut cu 38,34 de lei. În acest sens, potrivit ultimelor date actualizate de reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR), prețul gramului de aur a ajuns la 683,2483 de lei. Tariful se apropie, din nou, de pragul psihologic de 700 de lei.

Curs gram de aur, 3 februarie 2026

Vă reamintim faptul că în data de 29 ianuarie 2026 s-a înregistrat cursul maxim al gramului de aur, de 755.1450 de lei. După două etape marcate de scăderi, prețul crește din nou. A fost înregistrată o variație pozitivă de 5.945%.

Prețul aurului potrivit datelor BNR

Prețul aurului potrivit datelor BNR, în perioada 19 ianuarie – 3 februarie 2026

Indicele ROBOR, 3 februarie 2026

Banca Națională a României transmite că indicele ROBOR 12M (12 luni) a ajuns la 6.11%, înregistrându-se o scădere cu 0.01 unități.

  • Indicele IRCC trimestrial 2025T3: 5,68%;
  • Indicele ROBOR 3M: 5.87% (stagnare);
  • Indicele ROBOR 6M: 5.95% (scădere cu 0.01);
  • Indicele ROBOR 12M: 6.11% (scădere cu 0.01).

Cursul monedelor principale

  • Curs 1 euro, 3 februarie 2026 = 5.0950 de lei. A fost înregistrată o scădere cu 0.0009 lei;
  • Curs 1 dolar, 3 februarie 2026 = 4.3215 lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0257 de lei;
  • Curs 1 liră sterlină, 3 februarie 2026 = 5.9031 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0177 de lei;
  • Curs 1 grivnă ucraineană, 3 februarie 2026 = 0.0999 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0001 lei;
  • Curs 1 rublă rusească, 3 februarie 2026 = 0.0562 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0002 lei;
  • Curs 100 forinți maghiari, 3 februarie 2026 = 1.3385 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0005 lei;
  • Curs 1 dinar sârbesc, 3 februarie 2026 = 0.0434 de lei. A fost înregistrată o stagnare.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

