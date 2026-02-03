Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat marți o vizită oficială la Kiev, efectuată pe fondul unor atacuri masive cu rachete asupra capitalei ucrainene. În cadrul vizitei, Rutte s-a adresat Parlamentului Ucrainei pentru a descrie condițiile pentru o pace durabilă și amploarea sprijinului Aliat care urmează să revină Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia. Vizita a coincis cu deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a Radei Supreme a Ucrainei.

„Nu vrem doar sfârșitul acestui război, ne gândim la viitor și ne străduim să asigurăm o pace durabilă, astfel încât copii să poată crește în libertate, să privească spre viitor fără teamă și să construiască o națiune măreață”, a spus Mark Rutte în cadrul discursului său din Rada de la Kiev.

Rutte a subliniat că, odată ce se va ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova, vor apărea forte armate, aeronave și sprijin maritim din partea aliaților care sunt de acord să ajute. Ceilalți membri care nu vor să contribuie în mod direct, vor contribui în alte moduri.

„SUA, Europa și Canada și-au exprimat disponibilitatea de a oferi anumite garanții de securitate. Coaliția celor dispuși a făcut progrese în elaborarea acestor garanții, în special luna trecută la Paris, iar președintele Zelenski a vorbit despre acest lucru”, a menționat șeful NATO

Anterior discursului din Rada Supremă, Mark Rutte și Volodimir Zelenski au vizitat memorialul popular din Piața Independenței din Kiev, unde sunt comemorați soldații ucraineni care au căzut pe front.

„Împreună cu Mark Rutte, astăzi am onorat memoria apărătorilor și apărătoarelor ucraineni care au murit. Un omagiu etern soldaților noștri. O recunoștință veșnică pentru eroism și apărarea țării. Datoria noastră este să păstrăm memoria eroilor noștri căzuți la datorie”, a spus Volodimir Zelenski pe pagina de Telegram.

