Experții ANM atrag atenția că mai multe zone din România se află, în continuare sub atenționare de Cod Galben de vreme rece, cu temperaturi minime, care vor coborî până la -10 grade, mai ales în timpul nopții. Deși vremea este mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, valorile termice sunt în creștere, iar meteorologii atrag atenția asupra formării de polei.

Românii care locuiesc în partea de sud-est a țării se vor confrunat și azi cu frigul năprasnic, anunță specialiștii ANM. Temperaturile sunt anormal de scăzute pentru această perioadă mai ales în zone precum Oltenia, Dobrogea sau Muntenia.

„Există două mesaje de atenționare meteorologică de Cod Galben, una emisă pentru ziua de astăzi în partea de sud-est a teritoriului, unde vom avea temperaturi deosebite, scăzute, mai exact în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei. În aceste zone, maximele se vor încadra în general între -8 și -4 grade, iar la noapte vor fi temperaturi deosebit de scăzute și, izolat, temperaturi sub pragul de îngheț, de -10°. În Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, minimele se vor situa în general între -9 și -6 grade. Izolat vor mai fi și temperaturi de -10 sau ușor sub -10°”, transmite ANMN.

Experții avertizează asupra formării de polei

Meteorologii vin, însă, și cu vești bune, pentru că temperaturile sunt în creștere. Spre exemplu în Banat, Crișana, Maramureș sau Transilvania, atât temperaturile minime, cât și cele maxime se vor încadra în valori pozitive.

Vor apărea precipitații sub formă de lapoviță, care va determina formarea de polei, subliniază ANM.

„În consecință, putem observa că totuși vorbim de o ușoară încălzire. Temperaturile nu se mai compară cu cele din intervalele anterioare, încălzire care se va resimți mult mai bine în regiunile intracarpatice.De altfel un Banat , Crișana, în Maramureș, în Transilvania, atât temperaturile maxime, cât și temperaturile minime vor fi în general pozitive, iar în aceste condiții precipitațiile care apar și vor mai apărea în partea de vest, de nord, de centru a teritoriul lui vor fi în transformate din ninsoare în lapoviță și în ploaie. Vom mai avea precitații mixte în Transilvania și în Maramureș predominant e ninsori în zonele montane și în nordul jumătatea de nord a Moldovei, iar în zonele joase în Banat, în Crișana vom avea precipitații predominant sub formă de ploaie, dar foarte probabil să avem depuneri de polei, în mod deosebit în jumătatea de nord a teritoriului. Vântul va prezenta intensificări spre seară, la noapte, în mod deosebit, în Banat, în zona montană a Carpaților Meridionali, rafale de 40-45-50km/h în zona joasă de relief, iar la munte undeva la 60-80km/h”, mai adaugă specialiștii.

Soare cu dinți în Capitală

Bucureștenii se confruntă în continuare cu o vreme mai rece decât normalul termic al perioadei, însă vremea va fi însorită. Doar noaptea, precipitațiile își vor face, izolat, apariția, și vor facilita formarea de polei.

„Încă vom avea o vreme deosebit de rece pentru această perioadă. Pe parcursul zilei temperaturi ușor negative -2, -1 minus un grad, iar la noapte ne așteptăm ca minima să mai coboare spre – 8, -9° în condițiile în care deocamdată vorbim de o vreme frumoasă ca aspect”

FOTO: Envato

