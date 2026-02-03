Ninsorile lipsesc tocmai în sezonul vârf. Vacanța de schi a elevilor ar putea fi compromisă pe Valea Prahovei

Ninsorile lipsesc tocmai unde este mai mare nevoie de ele. La Poiana Brașov, stratul de zăpadă s-a subțiat considerabil în ultima perioadă. Speranța stă în temperaturile scăzute, care permit tunurilor de omăt artificial să funcționeze zi și noapte. Din nefericire, perioada se suprapune pe vacanța de schi a elevilor.

Cele 34 de tunuri care produc zăpada artificială în masivul Postăvarul au fost pornite încă de dimineața de marți. Temperaturile au scăzut suficient de mult, iar administratorii domeniului schiabil au hotărât să facă depozite de omăt pentru a îngroșa statul de zăpadă de pe pârtii.

În mod normal, tunurile care produc zăpada artificială sunt pornite noaptea asta pentru că pârtiile sunt închise. Însă astăzi, pentru că temperaturile sunt negative, administratorii domeniului schiabil au decis să pornească tunurile în tot masivul Postăvaru. Astfel, ei vor crea depozite de zăpadă, iar mai apoi curatracurile vor împrăștia omătuli proaspăt și vor nivela pârtiile.

Pentru turiști, pornirea tunurilor este o veste excelentă. Cu toții au realizat că, în lipsa ninsorilor, doar aceste instalații mai reușesc să țină deschise pârtiile pe o perioadă cât mai lungă. Așa-numitele fabrici de omăt artificială ar putea salva în unele zone și vacanța de schi a elevilor, programată în februarie.

Totuși, schiorii trebuie să aibă grijă în momentul când trec pe sub acele tunuri de făcut zăpadă artificială să încetinească, fiindcă vizibiatea este redusă și pot apărea capcane. Deci este o zonă în față care nu este vizibilă.

Zăpada proaspăt căzută artificial este un pic umedă, se simte un pic o frânare de asta este recomandat să nu se vină cu viteză în zonele acestea. Momentan, stratul de zăpadă în masivul Postăvarul măsoară între 10 și 30 de centimetri. Dacă vremea va continua să fie rece, atunci tunurile vor funcționa fără probleme spun organizatorii.

