Prima pagină » Actualitate » Ninsorile lipsesc tocmai în sezonul vârf. Vacanța de schi a elevilor ar putea fi compromisă pe Valea Prahovei

Ninsorile lipsesc tocmai în sezonul vârf. Vacanța de schi a elevilor ar putea fi compromisă pe Valea Prahovei

03 feb. 2026, 13:28, Actualitate
Foto Ilustrativ

Ninsorile lipsesc tocmai unde este mai mare nevoie de ele. La Poiana Brașov, stratul de zăpadă s-a subțiat considerabil în ultima perioadă. Speranța stă în temperaturile scăzute, care permit tunurilor de omăt artificial să funcționeze zi și noapte. Din nefericire, perioada se suprapune pe vacanța de schi a elevilor.

Cele 34 de tunuri care produc zăpada artificială în masivul Postăvarul au fost pornite încă de dimineața de marți. Temperaturile au scăzut suficient de mult, iar administratorii domeniului schiabil au hotărât să facă depozite de omăt pentru a îngroșa statul de zăpadă de pe pârtii.

În mod normal, tunurile care produc zăpada artificială sunt pornite noaptea asta pentru că pârtiile sunt închise. Însă astăzi, pentru că temperaturile sunt negative, administratorii domeniului schiabil au decis să pornească tunurile în tot masivul Postăvaru. Astfel, ei vor crea depozite de zăpadă, iar mai apoi curatracurile vor împrăștia omătuli proaspăt și vor nivela pârtiile.

Pentru turiști, pornirea tunurilor este o veste excelentă. Cu toții au realizat că, în lipsa ninsorilor, doar aceste instalații mai reușesc să țină deschise pârtiile pe o perioadă cât mai lungă. Așa-numitele fabrici de omăt artificială ar putea salva în unele zone și vacanța de schi a elevilor, programată în februarie.

Totuși, schiorii trebuie să aibă grijă în momentul când trec pe sub acele tunuri de făcut zăpadă artificială să încetinească, fiindcă vizibiatea este redusă și pot apărea capcane. Deci este o zonă în față care nu este vizibilă.

Zăpada proaspăt căzută artificial este un pic umedă, se simte un pic o frânare de asta este recomandat să nu se vină cu viteză în zonele acestea. Momentan, stratul de zăpadă în masivul Postăvarul măsoară între 10 și 30 de centimetri. Dacă vremea va continua să fie rece, atunci tunurile vor funcționa fără probleme spun organizatorii.

Recomandarea autorului: Cât costă o zi de schi în Poiana Brașov. Cum poți reduce cheltuielile și evita pierderea de timp în trafic

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Lumea se schimbă mai repede decât programa școlară: Ce abilități vor conta mai mult decât notele și diplomele?
REACȚIE ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
14:32
ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
Gândul de Vreme Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
14:21
Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
EXCLUSIV Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
13:54
Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
CONTROVERSĂ „Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
13:39
„Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
ULTIMA ORĂ Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia
13:37
Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia

Cele mai noi

Trimite acest link pe