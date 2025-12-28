Prima pagină » Actualitate » Pensionarii din România trebuie să depună acest document la Casa de Pensii, până pe 31 decembrie 2025. Cine se încadrează

28 dec. 2025, 09:31, Actualitate
Ce pensionari din România trebuie să depună un anumit document la Casa de Pensii, până la 31 decembrie 2025.

Pensionarii trebuie să fie atenți pe acest final de an, întrucât pot să piardă un bonus, o gratuitate importantă, și mai au doar câteva zile ca să contacteze Casa de Pensii și să trimită un document.

Anul 2025 a fost un an dificil pentru pensionari. La data de 1 ianuarie 2-25 nu s-a mai dat indexarea de 12% din pensie. În medie, pensionarii au pierdut suma de 290 de lei la pensie.

De asemenea, la 1 ianuarie 2026 pensiile nu se vor indexa cu 7%. Pensionarii ar fi trebuir să primească, în medie, 180 de lei. Guvernul a anunțat nu are bani nici pentru această indexare importantă.

Din luna august, pensionarii care au pensia peste 3.000 de lei au fost nevoiți plătească CASS. Luna decembrie a fost însă mai bună pentru unii dintre pensionari. Astfel că, cei care au pensia sub 2.574 de lei au primit un bonus de 400 de lei.

În în această lună se primesc și taloanele/cupoanele CFR care le vor asigura pensionarilor 6 călătorii cu trenul la jumătate de preț în anul 2026.

Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, anual, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio sau interregio clasa a 2-a”, spune Casa de Pensii.

Dar nu toți pensionarii au primit cele 6 cupoane cu reducerile pe CFR. Ele se primesc doar în luna decembrie, împreună cu pensia.

Prin urmare, pensionarii care nu au primit cupoanele/taloanele CFR mai au timp doar până la final de an se adreseze caselor de pensii județene și sesizeze nu au le-au primit. Pensionarii trebuie depună un document (decizia de pensionare) și facă sesizare la Casa de Pensii în decembrie. De asemenea, pensionarii trebuie să ceară număr de înregistrare.

Casele de pensii centralizează situația pensionarilor, ca să vadă care nu au primit taloanele călătoriile gratuite pe CFR. Iar în luna ianuarie, pe baza sesizărilor pensionarilor, Casele de Pensii trimit restul taloanelor cu călătoriile CFR, care vor fi reduse cu 50%.

Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie

Cele mai noi