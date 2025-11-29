Pensionarii români care primesc a 13-a pensie, în luna decembrie 2025. Cine se încadrează

Care este categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie, în luna decembrie 2025. Cine se încadrează pentru acest bonus ce majorează veniturile pensionarilor, potrivit Cancan.

Pentru acești pensionari români, finalul anului 2025 va aduce o veste importantă: autoritățile au confirmat acordarea celei de-a 13-a pensii, mai exact un bonus anual care majorează considerabil veniturile din luna decembrie. Nu, nu este vorba despre pensionarii din România!

AFLĂ AICI CE PENSIONARI ROMÂNI PRIMESC A 13-A PENSIE ÎN LUNA DECEMBRIE 2025!

