Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam

O altă tragedie zguduie o comunitate din Italia. O badantă a fost condamnată la 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam. Incidentul cutremurător a avut loc în primăvara anului 2022, într-o casă din Colognola, Bergamo.

Krystyna Mykhalchuk, o femeie în vârstă de 28 de ani, a fost condamnată la 18 ani de închisoare, după ce a comis o crimă. Femeia lucrase ca badantă pentru Rosanna Aber, o femeie în vârstă de 77 de ani care locuia în Colognola, localitatea Bergamo. În ziua de 22 aprilie 2022, badanta de origine ucraineană a ucis-o aruncând-o de la fereastră.

De-a lungul șederii sale alături de cea pe care o îngrijea, badanta ucraineană i-a furat o parte din bani. Pentru a ascunde ultimul furt, badanta a apelat la un gest necugetat. În cele din urmă, îngrijitoarea a fost judecată nu doar pentru furt și utilizare neautorizată a cardului bancar al Rosannei Aber, ci și pentru crimă.

A primit o condamnare de 18 ani de închisoare

La ultimul furt, femeia de 77 de ani ar fi bănuit dispariția sumei de 200 de euro, bani care se aflau într-un sertar. Apoi, ar fi confruntat-o pe badantă. Îngrijitoarea ucraineană ar fi avut o reacție agresivă și ar fi împins-o pe femeie în gol, pe fereastră.

Două persoane martore au relatat că ar fi auzit un strigăt provenit de la etajul la care locuia femeia. Când au ridicat privirea, observaseră o pensionară aflată pe pervaz, ghemuită, apoi căzând în gol. A fost exclusă varianta sinuciderii, iar procurorii nu cred nici într-un accident banal.

De altfel, a fost invocată și absența oricărei urme de ADN a inculpatei sub unghiile victimei, ceea ce înseamnă că victima nu s-a opus și nu a luptat, arată Rotalianul.com.

