Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam

O altă tragedie zguduie o comunitate din Italia. O badantă a fost condamnată la 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam. Incidentul cutremurător a avut loc în primăvara anului 2022, într-o casă din Colognola, Bergamo.
Krystyna Mykhalchuk, o femeie în vârstă de 28 de ani, a fost condamnată la 18 ani de închisoare, după ce a comis o crimă. Femeia lucrase ca badantă pentru Rosanna Aber, o femeie în vârstă de 77 de ani care locuia în Colognola, localitatea Bergamo. În ziua de 22 aprilie 2022, badanta de origine ucraineană a ucis-o aruncând-o de la fereastră.
De-a lungul șederii sale alături de cea pe care o îngrijea, badanta ucraineană i-a furat o parte din bani. Pentru a ascunde ultimul furt, badanta a apelat la un gest necugetat. În cele din urmă, îngrijitoarea a fost judecată nu doar pentru furt și utilizare neautorizată a cardului bancar al Rosannei Aber, ci și pentru crimă.
La ultimul furt, femeia de 77 de ani ar fi bănuit dispariția sumei de 200 de euro, bani care se aflau într-un sertar. Apoi, ar fi confruntat-o pe badantă. Îngrijitoarea ucraineană ar fi avut o reacție agresivă și ar fi împins-o pe femeie în gol, pe fereastră.
Două persoane martore au relatat că ar fi auzit un strigăt provenit de la etajul la care locuia femeia. Când au ridicat privirea, observaseră o pensionară aflată pe pervaz, ghemuită, apoi căzând în gol. A fost exclusă varianta sinuciderii, iar procurorii nu cred nici într-un accident banal.
De altfel, a fost invocată și absența oricărei urme de ADN a inculpatei sub unghiile victimei, ceea ce înseamnă că victima nu s-a opus și nu a luptat, arată Rotalianul.com.
