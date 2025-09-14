Prima pagină » Actualitate » Pensionarii români stabiliți în străinătate riscă să rămână fără venituri, dacă nu trimit în țară un anumit DOCUMENT. Ce act face diferența

14 sept. 2025, 18:25
Pensionarii români stabiliți în afara țării au obligația de a trimite semestrial autorităților române certificatul de viață, iar nerespectarea termenelor poate duce la suspendarea plății veniturilor acestora.

Certificatul de viață este documentul care confirmă că beneficiarul unei pensii este în viață și, începând cu anul 2024, acesta trebuie transmis de două ori pe an, în lunile martie și septembrie, către casele teritoriale de pensii.

Anterior, transmiterea acestui document esențial se făcea anual, iar schimbarea de acum survine în baza noii legislații a pensiilor, Legea 360/2023, care a intrat în vigoare în toamna anului trecut.

Aceasta reglementează modul în care se gestionează pensiile publice, inclusiv în situația transferului drepturilor către beneficiari stabiliți în afara României.

„Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”, conform Legii 360/2023.

Astfel, respectarea semestrială a termenelor devine obligatorie, iar fiecare pensionar stabilit în afara țării are responsabilitatea de a se asigura că documentul ajunge la timp la autoritățile competente la timp, scrie Capital.

Procedura de completare și transmitere a certificatului de viață

Conform reglementărilor, certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau reședință permanentă, rolul său fiind acela de a confirma veridicitatea informației privind existența pensionarului.

Poate fi vorba de o instituție de asigurări sociale sau de pensii, o autoritate administrativă locală sau un notar public.

Ordinul CNPP 874/2024 stabilește modelul oficial al certificatului, care poate fi descărcat online. Documentul trebuie completat cu date corecte și transmis autorităților române în termenul stabilit, respectiv până la 31 martie și 30 septembrie.

Neîndeplinirea obligației de transmitere a certificatului de viață la termenele semestriale poate conduce la suspendarea automată a pensiei începând cu luna următoare.

Reluarea plății pensiei se face de la data suspendării, în momentul în care beneficiarul prezintă documentul întârziat, deci nu se pierde suma aferentă perioadei de suspendare, doar că va primi pensia abia după confirmarea prezenței sale în viață, conform cerințelor legale.

