Pentru 2026, ministrul Transporturilor anunţă: „Constructorii din domeniul feroviar își doresc să ajungă în prim plan”

„2026 este un an extrem de important pentru infrastructura de transport a României”, spune ministrul Infrastructurii ;i Transporturilor, Ciprian Şerban. Dacă până acum „vedeta” anilor precedenţi a fost infrastrcutura rutieră, a venit rândul celei feroviare să vrea să iasă în faţă.

Ministrul Ciprian Şerban mai anunţă că, „în ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier.”

„Ședințe, analize, planuri, proiecte, toate sunt pe masa de lucru și ceea ce proiectăm acum își va arăta roadele în curând. În ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier. Tunelurile de pe A1 au o rată de progres spectaculoasă, A7 își continuă drumul spre finalizare, la fel și A0 Nord, în vreme ce, pe A8 începe proiectarea pe sectorul montan în totalitate. Constructorii din domeniul feroviar își doresc ca anul acesta să ajungă în prim plan, iar această concurență frumoasă între rutier și feroviar va genera realizări remarcabile”, scrie ministrul, pe facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tren de mare viteză în România. Drumul Constanța-București ar dura aproximativ o oră

Un tren de mare viteză ar putea străbate România. Ar lega Constanța de Ungaria la viteze de 250 km/h. Studiul e gata, mai lipsesc miliardele de euro. De câți bani e nevoie