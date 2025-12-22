Pentru Cristiano Ronaldo, timpul stă în loc. Cum arată pectoralii săi la 40 de ani

Pentru Cristiano Ronaldo, timpul pare că stă în loc. Starul portughez a publicat o fotografie la bustul gol, după o sesiune de saună, imagine care a devenit rapid virală. La 40 de ani, Cristiano Ronaldo are un trup sculptat.

Cristiano Ronaldo a devenit subiectul principal de discuție pe rețelele sociale, după ce și-a etalat fizicul impresionant la 40 de ani, stârnind un val de reacții din partea fanilor, sportivilor și personalităților publice. Vedeta fotbalului portughez a postat o fotografie după o sesiune de saună care a devenit rapid virală, confirmând dedicarea sa continuă față de antrenamente și menținerea fizicului său chiar și în etapele finale ale carierei sale profesionale.

Cristiano Ronaldo, vedeta echipei Al-Nassr, a distribuit pe contul său de Instagram o fotografie făcută imediat după o sesiune de saună. În imagine, fotbalistul apare, „la bustul gol”, purtând doar lenjerie intimă și sandale marca CR7, etalând un fizic extrem de definit.

Postarea a devenit rapid virală și a acumulat peste 13 milioane de aprecieri în doar câteva ore, alături de mii de comentarii care îi laudă fizicul, disciplina și condiția atletică la aproape 41 de ani. Sportivul va împlini vârsta de 41 de ani în februarie 2026.

Pentru mulți fani, fotografia este o dovadă în plus că fotbalistul a sfidat trecerea timpului datorită dedicării sale neclintite față de antrenamente.

Postarea lui Cristiano Ronaldo de pe rețelele de socializare a surprins nu doar prin conținut, ci și prin context: atacantul continuă să se pregătească pentru provocări importante în 2026, inclusiv posibilitatea de a participa la al șaselea său Campionat Mondial cu naționala Portugaliei și de a rămâne în elita fotbalului internațional.

Vedeta fotbalului a continuat să împărtășească aspecte ale vieții sale de zi cu zi cu milioanele sale de urmăritori, consolidându-și imaginea publică ca jucător de fotbal și ca model de disciplină, performanță fizică și longevitate sportivă.

