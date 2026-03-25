Percheziții în mai multe județe, într-o operațiune națională ce vizează infracțiuni silvice, informatice și economice

Prin intermediului unui comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că miercuri se desfășoară percheziții în mai multe județene într-o operațiune la nivel național în dosare care vizează infracțiuni din domeniul silvic, informatic și economic, inclusiv tăierea fără drept și furtul de arbori, relatează G4Media.

”În cursul zilei de azi, 25 martie 2026, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al structurilor teritoriale competente, se desfășoară o operațiune la nivel național în domeniul silvic pentru protejarea mediului și resurselor naturale ale României, marcând atât Ziua Internațională, cât și Ziua Națională a Pădurilor”, se precizează în comunicatul emis.

Percheziții în mai multe județene. Infracțiuni din domeniul silvic, informatic și economic, inclusiv tăierea fără drept și furtul de arbori

Potrivit comunicatului emis, operațiunea constă în efectuarea a 23 de percheziții la domiciliile administratorilor unor persoane juridice, la sediile sociale, depozitele de materiale lemnoase, precum și punctele de lucru ale mai multor operatori economici implicați în exploatarea și comercializarea materialului lemnos.

”Operațiunea se desfășoară în cadrul mai multor dosare penale complexe, care vizează infracțiuni din domeniul silvic, informatic și economic, inclusiv tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, falsificarea documentelor și diferențele între stocurile fizice de materiale lemnoase și cele scriptice înregistrate în sistemul SUMAL 2.0, urmărindu-se identificarea eventualelor acte de punere în valoare sau avize de însoțire a materialului lemnos care ar fi fost utilizate cu încălcarea legii”

Procedura are ca obiectiv destructurarea mecanismelor infracționale ce acționează pe întreg lanțul de exploatare, transport, depozitare și valorificare a masei lemnoase, se precizează în comunicat.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție precizează că acțiunile operative se desfășoară simultan în județele Bistrița-Năsăud, Suceava, Arad, Hunedoara, Harghita și Caraș-Severin, vizând identificarea tuturor persoanelor implicate în lanțul infracțional, de la angajați ai ocoalelor silvice și operatori economici, până la intermediari și beneficiari ai materialului lemnos exploatat ilegal, precum și verificarea echipamentelor și dispozitivelor de marcare utilizate în exploatarea forestieră și a oricăror mijloace informatice sau documente contabile care ar putea releva existența unor evidențe paralele sau operațiuni ilicite.

Instituția menționează că prin ridicarea și evaluarea acestor mijloace de probă, se urmărește reconstituirea întregului circuit al masei lemnoase până la valorificarea acesteia. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă prin operațiunea de astăzi importanța protecției patrimoniului forestier național, necesitatea respectării legislației silvice și a combaterii exploatărilor ilegale, precum și prevenirea evaziunii fiscale asociate circuitului masei lemnoase, se arată în comunicat.

