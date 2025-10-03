Percheziții la un tânăr din Botoșani, acuzat că a promovat simboluri NAZISTE și mesaje antisemite

Polițiștii Capitalei au descins vineri, 3 octombrie, în județul Botoșani, la locuința unui tânăr de 25 ani, suspectat că a distribuit online simboluri naziste și mesaje prin care ar fi minimalizat Holocaustul. Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal deschis de Secția 8 a Poliției București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi postat imagini cu un lider nazist făcut salutul specific, a scirs comentarii publice prin care ar fi minimalizat Holocaustul și ar fi sugerat că numărul victimelor ar fi trebuit să fie „mult mai mare”. De asemenea, între 7 și 14 septembrie 2025, a distribuit șapte postări cu mesaje și concepții anitsemite.

În urma percheziției, polițiștii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru anchetă. Suspectul a fost dus la audieri, iar față de el urmează să fie luate măsurile legale.

Poliția reamintește că percheziția este o etapă de strângere a probelor, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție.

Surse foto: Profimedia

