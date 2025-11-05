Prima pagină » Actualitate » PERICOL de incendiu și explozie pe strada Popa Tatu din București. Capacul de branșament amplasat pe trotuar scapă gaze

Bianca Dogaru
05 nov. 2025, 20:47, Actualitate
Alertă în centrul Capitalei. Un capac de branșament aflat pe strada Popa Tatu nr. 66 scapă gaze în atmosferă, iar pompierii intervin chiar în aceste momente pentru a preveni un posibil incendiu sau o explozie. 

Se așteaptă Distrigaz de peste 20 de minute să vină să deschidă capacul reizerului de gaze pe care l-au închis ilegal cu șuruburi.

După sosirea echipelor de intervenție, s-a constatat o scurgere de gaze peste limita legală.

„Intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu. A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor. A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranță de 100m. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii. Actionăm cu o autospecială de stingere”, a transmis ISU București Ilfov.

