Cristian Lisandru
17 oct. 2025, 12:30, Știri
Cum se prăbușesc bucăți de bloc în București: „Ia uite chiuveta pe unde e! Vai de capul meu! E prins în perete! Uite, amărâtul ăla, sus acolo unde e! Amărâtul ăla este în casă, băi!”
Trei persoane au fost ucise în urma deflagrației din această dimineață, din cartierul Rahova, iar 13 sunt rănite. Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au făcut treaba, iar degete acuzatoare sunt îndreptate și către Distrigaz.

Oamenii aflați la locul tragediei sunt afectați puternic de tot ceea ce văd în fața ochilor. Întreaga zonă pare desprinsă dintr-un film de război, iar blocul afectat de explozie se află în pericol de prăbușire.

„Blocul e terminat, ia uite chiuveta pe unde e! Uite, sânge pe perete, e acolo victima. Trebuie să vină să-l ridice, vai de capul meu. E prins în perete… Uite, amârâtul ăla, sus acolo! Amărâtul ăla e în casă…”, spune unul din bărbații aflați în zona în care s-a produs deflagrația care a dus la această tragedie din Capitală.

Potrivit informațiilor Gândul, după mai bine de trei ore de la explozie, președintele Nicușor Dan l-a sunat pe Raed Arafat și pe Ilie Bolojan, pentru a fi pus la curent cu evenimentul. Au decis să râmănă în contact permanent.

Alimentarea cu gaze a fost întreruptă

Din primele informații, 13 persoane sunt internate în spitalele din București, dintre care amintim că trei au fost duși la Floreasca, una la Bagdasar și o altă persoană la Universitar, cu arsuri. Doi copii sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul dintre ei fiind în stare critică.

Din informațiile Gândul, un pacient a refuzat internarea la Bagdasar. (mai multe detalii AICI)

Raed Arafat a confirmat că, până la această oră, se știe faptul că trei persoane și-au pierdut viața în explozia devastatoare. A fost mobilizată echipa de căutare și salvare de la Ciolpani. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

