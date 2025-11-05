Prima pagină » Actualitate » Distrigaz OPREȘTE furnizarea gazelor naturale în Sectorul 4. Zeci de mii de bucureșteni rămân fără alimentare

Bianca Dogaru
05 nov. 2025, 17:36, Actualitate
Aproape 19.000 de bucureșteni din Sectorul 4 vor rămâne fără gaze naturale joi, 6 noiembrie, timp de mai multe ore. Distrigaz anunță că va opri temporar furnizarea gazelor pentru lucrări de mentenanță. 

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că gazele vor fi oprite între orele 08:00 și 22:00, pentru lucrări de mentenanță la conducta amplasată pe strada Aurel Perșu. În total, 18.834 de clienți casnici și non-casnici vor fi afectați de această întrerupere.

Printre străzile vizate se numără Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei.

Reprezentanții companiei spun că lucrările sunt necesare pentru modernizarea rețelei de distribuție și pentru creșterea siguranței în alimentarea cu gaze.

Decizia vine la mai puțin de o lună distanță de la explozia puternică din cartierul Rahova, în urma căreia un bloc a fost distrus și mai multe persoane au decedat sau au suferit răni.

Surse foto: Mediafax

