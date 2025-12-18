Prima pagină » Știri externe » Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului

Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului

18 dec. 2025, 13:06, Știri externe
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
Sursă foto: US Department of War

Arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari vor fi vândute de Statele Unite către Taiwan, releatează Reuters. Anunțul a fost făcut, miercuri seară, în cadrul unui discurs televizat al președintelui Donald Trump.

Acesta este al doilea acord de vânzare de arme către Taiwan din mandatul actualului președinte american și vine în contextul în care Beijingul intensifică presiunea militară și diplomatică asupra Taiwanului. În noiembrie, Statele Unite au aprobat vânzarea către Taiwan a unor piese pentru avioane de luptă în valoare de 330 de milioane de dolari, prima tranzacție militară de acest fel sub administrația Trump.

Acordul anunțat seara trecută include 82 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS) și 420 de sisteme de rachete tactice ale armatei (ATACMS) – în valoare de peste 4 miliarde de dolari.

Taiwanul va mai primi, de asemenea, 60 de sisteme de artilerie autopropulsate cu obuze și echipamente aferente în valoare de peste 4 miliarde de dolari, precum și drone evaluate la peste 1 miliard de dolari.

Alte vânzări din pachet includ software militar evaluat la peste 1 miliard de dolari, rachete Javelin și TOW în valoare de peste 700 de milioane de dolari, piese de schimb pentru elicoptere în valoare de 96 de milioane de dolari și kituri de recondiționare pentru rachete Harpoon în valoare de 91 de milioane de dolari.

„Statele Unite continuă să asiste Taiwanul în menținerea unor capacități suficiente de autoapărare și în construirea rapidă a unei puteri de descurajare puternice și valorificarea avantajelor războiului asimetric, care constituie fundamentul pentru menținerea păcii și stabilității regionale”, a transmis Ministerul Apărării din Taiwan într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, pachetul se află în etapa de notificare către Congres, care are posibilitatea de a bloca sau modifica vânzarea dacă dorește.

Pentagonul a afirmat că vânzările au servit intereselor naționale, economice și de securitate ale SUA, sprijinind eforturile continue ale Taiwanului de a-și moderniza forțele armate și de a menține o „capacitate defensivă credibilă”. Ministerul Apărării și biroul prezidențial din Taiwan au salutat vestea.

Reacția Beijingului

Oficialii de la Beijing au reacționat rapid, însă. China a cerut, joi, Statelor Unite să „înceteze imediat” înarmarea Taiwanului, după ce Taipei a declarat că Washingtonul a aprobat vânzarea de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către insulă.

„China îndeamnă Statele Unite să respecte principiul unei singure Chine… și să înceteze imediat acțiunile periculoase de înarmare a Taiwanului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă.

Președintele Taiwanului, William Lai Ching-te, a anunțat, luna trecută, un buget suplimentar pentru apărare de 40 de miliarde de dolari, care va fi valabil între 2026 și 2033, declarând că „nu există loc de compromisuri în ceea ce privește securitatea națională”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA

Liderii europeni se reunesc la Bruxelles. Sprijinul acordat Ucrainei, principalul punct de pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
13:30
Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
EVENIMENT Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
12:35
Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
CONTROVERSĂ Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
12:19
Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
ULTIMA ORĂ Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
12:07
Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
LIVE 🚨 Negocieri intense la Bruxelles. Folosirea activelor rusești pentru a ajuta Ucraina, pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”
10:43
🚨 Negocieri intense la Bruxelles. Folosirea activelor rusești pentru a ajuta Ucraina, pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Replică incredibilă a unui șofer care nu a schimbat niciodată uleiul mașinii în 140.000 de KM
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Opt dintre cei mai faimoși vegetarieni din istorie: de la Pitagora la Tolstoi
POLITICĂ Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
13:56
Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
13:39
Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
VIDEO Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
13:26
Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
ULTIMA ORĂ Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
13:24
Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML

Cele mai noi