Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului

Arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari vor fi vândute de Statele Unite către Taiwan, releatează Reuters. Anunțul a fost făcut, miercuri seară, în cadrul unui discurs televizat al președintelui Donald Trump.

Acesta este al doilea acord de vânzare de arme către Taiwan din mandatul actualului președinte american și vine în contextul în care Beijingul intensifică presiunea militară și diplomatică asupra Taiwanului. În noiembrie, Statele Unite au aprobat vânzarea către Taiwan a unor piese pentru avioane de luptă în valoare de 330 de milioane de dolari, prima tranzacție militară de acest fel sub administrația Trump.

Acordul anunțat seara trecută include 82 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS) și 420 de sisteme de rachete tactice ale armatei (ATACMS) – în valoare de peste 4 miliarde de dolari.

Taiwanul va mai primi, de asemenea, 60 de sisteme de artilerie autopropulsate cu obuze și echipamente aferente în valoare de peste 4 miliarde de dolari, precum și drone evaluate la peste 1 miliard de dolari.

Alte vânzări din pachet includ software militar evaluat la peste 1 miliard de dolari, rachete Javelin și TOW în valoare de peste 700 de milioane de dolari, piese de schimb pentru elicoptere în valoare de 96 de milioane de dolari și kituri de recondiționare pentru rachete Harpoon în valoare de 91 de milioane de dolari.

„Statele Unite continuă să asiste Taiwanul în menținerea unor capacități suficiente de autoapărare și în construirea rapidă a unei puteri de descurajare puternice și valorificarea avantajelor războiului asimetric, care constituie fundamentul pentru menținerea păcii și stabilității regionale”, a transmis Ministerul Apărării din Taiwan într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, pachetul se află în etapa de notificare către Congres, care are posibilitatea de a bloca sau modifica vânzarea dacă dorește.

Pentagonul a afirmat că vânzările au servit intereselor naționale, economice și de securitate ale SUA, sprijinind eforturile continue ale Taiwanului de a-și moderniza forțele armate și de a menține o „capacitate defensivă credibilă”. Ministerul Apărării și biroul prezidențial din Taiwan au salutat vestea.

Reacția Beijingului

Oficialii de la Beijing au reacționat rapid, însă. China a cerut, joi, Statelor Unite să „înceteze imediat” înarmarea Taiwanului, după ce Taipei a declarat că Washingtonul a aprobat vânzarea de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către insulă.

„China îndeamnă Statele Unite să respecte principiul unei singure Chine… și să înceteze imediat acțiunile periculoase de înarmare a Taiwanului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă.

Președintele Taiwanului, William Lai Ching-te, a anunțat, luna trecută, un buget suplimentar pentru apărare de 40 de miliarde de dolari, care va fi valabil între 2026 și 2033, declarând că „nu există loc de compromisuri în ceea ce privește securitatea națională”.

