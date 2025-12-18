Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță

Emil Boc a surprins publicul prezent la Gala „Zece pentru Cluj”, organizată la Casa de Cultură a Studenților, unde a acceptat o provocare sportivă și a executat 30 de flotări alături de sportivi de performanță.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a urcat pe scena Casei de Cultură a Studenților în cadrul Galei „Zece pentru Cluj” și a acceptat o provocare inedită lansată de Alisia Perșa, campioană mondială la calisthenics. Emil Boc a făcut flotări alături de sportivă și de alți trei atleți, momentul fiind similar cu unul din 2023, potrivit stiridecluj.ro.

Emil Boc a executat 30 de flotări alături de sporti de performanță

„Aoleu, ce provocare!”, a spus Emil Boc înainte de a începe exercițiile, după care a declarat „Doar cu condiția ca, în timp ce voi faceți două flotări, eu să fac una”.

Inițial, provocarea a fost stabilită la 10 flotări, însă primarul Clujului a depășit așteptările și a ajuns la 30 de flotări, fiind aplaudat îndelung de public, alături de sportivi. Momentul a fost filmat de mai mulți participanți și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Boc, care va împlini 60 de ani în toamna anului 2026, este cunoscut pentru stilul său de viață activ și pentru participarea constantă la maratoane și competiții sportive.

Nu este pentru prima dată când edilul este surprins făcând flotări pe scenă. La ediții anterioare ale Galei „Zece pentru Cluj”, Emil Boc a făcut exerciții similare.

Gala „Zece pentru Cluj” este un eveniment dedicat recunoașterii performanței, implicării civice și contribuției la dezvoltarea comunității locale.

