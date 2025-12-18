Prima pagină » Actualitate » Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță

Emil Boc și-a arătat mușchii pe scenă. A făcut 30 de flotări alături de sportivi de performanță

18 dec. 2025, 12:56, Actualitate

Emil Boc a surprins publicul prezent la Gala „Zece pentru Cluj”, organizată la Casa de Cultură a Studenților, unde a acceptat o provocare sportivă și a executat 30 de flotări alături de sportivi de performanță.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a urcat pe scena Casei de Cultură a Studenților în cadrul Galei „Zece pentru Cluj” și a acceptat o provocare inedită lansată de Alisia Perșa, campioană mondială la calisthenics. Emil Boc a făcut flotări alături de sportivă și de alți trei atleți, momentul fiind similar cu unul din 2023, potrivit stiridecluj.ro.

Emil Boc a executat 30 de flotări alături de sporti de performanță

„Aoleu, ce provocare!”, a spus Emil Boc înainte de a începe exercițiile, după care a declarat „Doar cu condiția ca, în timp ce voi faceți două flotări, eu să fac una”.

Inițial, provocarea a fost stabilită la 10 flotări, însă primarul Clujului a depășit așteptările și a ajuns la 30 de flotări, fiind aplaudat îndelung de public, alături de sportivi. Momentul a fost filmat de mai mulți participanți și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Boc, care va împlini 60 de ani în toamna anului 2026, este cunoscut pentru stilul său de viață activ și pentru participarea constantă la maratoane și competiții sportive.

Nu este pentru prima dată când edilul este surprins făcând flotări pe scenă. La ediții anterioare ale Galei „Zece pentru Cluj”, Emil Boc a făcut exerciții similare.

Gala „Zece pentru Cluj” este un eveniment dedicat recunoașterii performanței, implicării civice și contribuției la dezvoltarea comunității locale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Scandal monstru la Cluj. Emil Boc a răbufnit la adresa USR: „Eu am șase mandate de primar, voi 10 like-uri pe Facebook”

Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
13:39
Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
VIDEO Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
13:26
Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
ULTIMA ORĂ Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
13:24
Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
ULTIMA ORĂ Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
13:21
Liderul USR, Dominic Fritz a devenit român cu acte în regulă: „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară”
ANCHETĂ Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
13:18
Rezultatele finale ale necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Boala gravă de care suferea fosta ministră a Justiției
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Replică incredibilă a unui șofer care nu a schimbat niciodată uleiul mașinii în 140.000 de KM
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Accidentările sportive suferite de femei în timpul menstruației ar putea fi mai grave, spune un studiu
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
13:30
Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
ULTIMA ORĂ Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
13:13
Victor Ponta sesizează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruţă, propus ministru al Apărării de către USR: „Înștiințare oficială. Atașez adresa oficială a ANI”
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
ULTIMA ORĂ Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc
12:38
Şeful Consiliului Judeţean Constanţa a demisionat din funcţie. Florin Mitroi: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”. Care ar fi legătura cu arestarea lui Răzvan Cuc

Cele mai noi