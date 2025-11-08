Perioada ideală de stropire a pomilor fructiferi. Care este răsplata la primăvară

Stropirea pomilor fructiferi toamna este una dintre cele mai importante etape pentru menținerea sănătății lor, de aceea, este important să știi când și cum se face. Aceasta are rolul de a reduce riscul bolilor, de a distruge larvele dăunătorilor și de a pregăti pomii pentru sezonul rece, asigurând o pornire viguroasă în primăvară, conform BZI.

Stropirea pomilor se realizează în perioada în care frunzele au început să cadă sau au căzut deja în mare parte, iar pomii intră în repaus vegetativ. Este foarte important momentul, pentru că aplicarea tratamentelor prea devreme poate să nu aibă efect, iar aplicarea mult prea târzie poate să fie influențată de temperaturile scăzute.

Momentul ideal

În general, intervalul optim este între sfârșitul lunii septembrie și sfârșitul lunii noiembrie, în funcție de zonă, temperatură și tipul speciilor din livadă. Când pomii intră în repaus, seva nu mai circulă activ, iar tratamentele acționează în profunzime pe scoarță, ramuri și muguri, distrugând sporii ciupercilor și larvele insectelor care iernează.

Scopul principal al stropirii este prevenția, nu vindecarea, de aceea, este esențial ca aceasta să se facă în mod constant, an de an. Bolile precum monilioza, rapănul, făinarea și pătarea frunzelor pot să reapară în primăvară dacă nu se acționează din timp.

Stropirea de toamnă asigură și o rezistență mai bună a pomilor pe parcursul iernii, scăzând riscul rănilor provocate de ger, umezeală sau zăpadă persistentă, astfel încât livezile vor porni în vegetație mai puternice și mai uniforme în sezonul următor.

Stropirea trebuie făcută corect, atât ca moment, cât și ca substanțe utilizate, pentru ca efectele să fie eficiente și de durată. Cum se face corect și ce substanțe se folosesc Pentru stropire se folosesc în principal soluții pe bază de cupru, întrucât cuprul are un efect fungicid și bactericid puternic. Cele mai cunoscute sunt zeama bordeleză și sulfatul de cupru neutralizat cu var, însă există și produse moderne, gata de utilizat, care oferă același efect. Cuprul se va depune atât pe frunzele rămase pe plante, cât și pe cele căzute la sol, iar în momentul în care vor cădea toate frunzele, cuprul va distruge toți agenții patogeni ce urmează să ierneze pe sol. Este important ca pomii să fie curățați înainte, frunzele bolnave căzute la pământ trebuie adunate și îndepărtate, ramurile rupte să fie tăiate, iar scoarța poate fi curățată ușor de mușchi sau resturi uscate. Aplicarea soluției se face prin pulverizare abundentă, astfel încât să acopere bine trunchiul, ramurile și locurile unde se pot ascunde larvele. Momentul ideal este o zi liniștită, fără vânt și fără ploaie, la temperaturi de peste 5 grade Celsius. Dacă plouă în următoarele 24 de ore, tratamentul se poate spăla și își va pierde efectul. Un alt pas important este văruirea trunchiurilor, pentru protejarea împtroiva rozătoarelor și a variațiilor bruște de temperatură. În unele situații, mai ales dacă au existat infecții semnificative în timpul sezonului, se poate repeta o a doua stropire, la 10-14 zile după prima, pentru a întări efectul. Stropirea pomilor fructiferi toamna este o etapă esențială pentru sănătatea livezii și pentru o recoltă bogată anul viitor, de aceea, este important să știi când și cum se face.

Recomandarea autorului: Cu ce să stropești pomii din livadă, în februarie, pentru a fi roditori primăvara. Regula de aur pe care să o respecți înainte de aplicarea soluțiilor