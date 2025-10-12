Prima pagină » Actualitate » Peskov recunoaște. Moscova este în bătaia focului ucrainean. SUA ajută Kievul să atingă țintele strategice în adâncime ale Rusiei

Peskov recunoaște. Moscova este în bătaia focului ucrainean. SUA ajută Kievul să atingă țintele strategice în adâncime ale Rusiei

12 oct. 2025, 14:09, Actualitate
Statele Unite au sprijinit în ultimele luni operațiunile Ucrainei de atac asupra instalațiilor energetice rusești, într-o campanie coordonată menită să afecteze economia Moscovei și să o împingă spre negocieri de pace, potrivit oficialilor ucraineni și americani citați de Financial Times. Potrivit surselor, informațiile furnizate de serviciile americane de informații au fost cruciale pentru planificarea și executarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol și a altor infrastructuri energetice aflate la sute de kilometri dincolo de linia frontului.

Sprijinul, care nu fusese anterior relatat public, s-a intensificat începând din vară și a permis Ucrainei să lovească ținte considerate până acum inaccesibile.

Această colaborare marchează o schimbare de strategie din partea administrației Trump, care — potrivit surselor citate — și-a amplificat sprijinul pentru Kiev după ce președintele american și-a exprimat frustrarea față de lipsa de rezultate în relația cu Vladimir Putin.

Ucraina poate face Moscova să simtă durerea

Decizia ar fi fost influențată de o convorbire telefonică între Donald Trump și Volodimir Zelenski, în iulie, în care liderul american ar fi întrebat dacă Ucraina ar putea „face Moscova să simtă durerea” prin lovituri asupra teritoriului rus.

Oficialii americani implicați în coordonarea campaniei afirmă că Washingtonul a oferit Ucrainei date precise privind rutele, altitudinea și timpii optimi de atac, pentru ca dronele de atac de lungă rază să poată evita sistemele de apărare antiaeriană ruse.

Ținta, resursele strategice

Deși Kievul selectează țintele, Statele Unite au furnizat informații despre vulnerabilitățile fiecărui obiectiv și, potrivit unor surse, au stabilit chiar priorități strategice în funcție de impactul economic asupra Rusiei.

În teren, majoritatea atacurilor sunt executate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și de Forțele pentru Sisteme Fără Pilot din cadrul armatei. Unități precum Alpha — specializată în operațiuni de precizie — au folosit drone de lungă rază, Fire Point și Liutyi, pentru a lovi rafinării rusești din Bashkortostan, la peste 1.400 de kilometri de graniță.

Doar în septembrie, Ucraina a revendicat cel puțin 16 atacuri asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil rusești, perturbând peste un milion de barili pe zi din capacitatea totală de rafinare.

Impactul economic asupra Rusiei a fost semnificativ: prețurile interne la energie au crescut, Moscova a fost forțată să reducă exporturile de motorină și să importe benzină din Belarus și China, potrivit președintelui Zelenski. El a afirmat că țara vecină a pierdut „până la 20% din capacitatea sa de producție de combustibil” în urma atacurilor ucrainene.

Ajutorul american nu mai poate fi negat

Pentru Washington, aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie de presiune indirectă asupra Kremlinului, menită să forțeze negocieri fără a implica direct armata americană.

Deși administrația Trump nu a recunoscut public rolul SUA în operațiunile asupra infrastructurii energetice, surse din Pentagon și comunitatea de informații confirmă o implicare „la nivel operațional” în planificare și analiză.

Rusia a reacționat acuzând Washingtonul și NATO de „implicare directă” în atacurile asupra obiectivelor energetice ruse, prin furnizarea de informații în timp real.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că sprijinul american „nu mai poate fi negat” și a avertizat că Moscova va evalua răspunsuri „asimetrice”.

Rachete de croazieră Tomahawk, în stand-by

În pofida escaladării implicării americane, Trump ezită încă să aprobe trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, declarând recent că „vrea să înțeleagă mai bine cum vor fi folosite”. Zelenski, la rândul său, a confirmat că această opțiune este în discuție, susținând că „ar întări Ucraina și ar trezi la realitate Rusia”.

Oficialii ucraineni subliniază că succesul recent al atacurilor se datorează și dezvoltării interne a industriei de drone, care a permis lansarea simultană a sute de aparate. Zelenski a declarat că noile modele „au o rază mai mare, sunt mai precise și pot fi produse în volume considerabile”, permițând Ucrainei să lovească adânc în teritoriul rus fără sprijin militar direct occidental.

În ansamblu, sprijinul american pentru atacurile asupra infrastructurii energetice rusești reprezintă o evoluție majoră în dinamica războiului: o combinație de presiune economică, superioritate tehnologică și război informațional, care redefinește limitele implicării SUA în conflictul ruso-ucrainean. Pentru Moscova, mesajul este clar — nici teritoriul, nici economia sa nu mai pot fi considerate complet în afara razei de acțiune a Kievului.

