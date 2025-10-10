În timpul unei conferințe de presă după vizita sa în Tadjikistan, președintele Rusiei Vladimir Putin a numit „o demonstrație de șemcherie” discuțiile despre livrarea rachetelor Tomahawk pentru Ucraina.

Un jurnalist a remarcat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „amenință că va lansa rachete Tomahawk asupra Rusiei, practic asupra Kremlinului”. În timpul întrebării, jurnalistul s-a exprimat greșit și a folosit cuvântul „șmecherie” în loc de „șantaj”. „Se spune că este vorba de un fel de «șmecherie»… de șantaj”, a spus jurnalistul.

„Nu v-ați exprimat greșit, e și «șmecherie», «șmecheria» e prezentă aici”, a precizat Putin.

Dacă Tomahawk-urile vor fi transferate Kievului, Rusia își va consolida sistemele de apărare aeriană, a adăugat Putin.

