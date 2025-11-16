Prima pagină » Actualitate » Peste 10.000 de candidaţi susţin azi concursul de intrare în rezidenţiat. Câte posturi sunt scoase la concurs

16 nov. 2025, 07:43, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Peste 10.000 de candidați susțin duminică concursul de intare în rezidențiat, în cinci centre universitare. Aproape 4.000 dintre candidați vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”.

Astfel, la nivel național, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, iar pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.

Totodată, reprezentanţii UMF ”Carol Davila” au spus într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialităţi, în domeniul medicină se află: medicina de familie – 641 de locuri (555 locuri / an 2024), medicină internă – 190 de locuri, cardiologie – 189 de locuri, anestezie şi terapie intensivă 180 de locuri şi chirurgie generală – 181 de locuri. La polul este : neurologia pediatrică – 5 locuri, medicina sportivă – 6 locuri , expertiza medicală a capacităţii de muncă – 11 locuri, cardiologie pediatrică -12 locuri şi medicina nucleară – 17 locuri.

Reprezentanţii UMF ”Carol Davila” au anunţat , în 2025, pentru concursul de admitere în rezidenţiat, care va fi organizat de către Ministerul Sănătăţii prin Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, în centrul Expoziţional ROMEXPO din Capitală, duminică, 16 noiembrie 2025, s-au înscris 3.881 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie.

La nivel naţional, concursul de rezidenţiat se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara şi va strânge la start 10.147 de candidaţi(10.575 de candidaţi/an 2024), care îşi vor disputa şansele pentru ocuparea celor 5.079 de locuri (4.961 locuri/ an 2024) şi 295 de posturi (237 posturi/an 2024).

În centrul universitar Bucureşti, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” vor susţine concursul cei mai mulţi candidaţi, adică peste 37% din totalul candidaţilor înscrişi la nivelul întregii ţări: 3.881: 2.678 pentru domeniul medicină, 809 pentru domeniul medicină dentară şi 394 pentru domeniul farmacie.

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, Prof. Dr. Viorel Jinga, a spus rezidenţiatul reprezintă principala poartă de intrare în marea familie a specialiştilor în sănătate.

Pentru toţi absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din ţară, concursul de rezidenţiat reprezintă mai mult decât un examen, fiind practic principala poartă de intrare în marea familie a specialiştilor în sănătate şi o etapă definitorie în cariera fiecărui medic. Acest test complex reflectă nu doar anii de pregătire intensă, ci şi profundul angajament faţă de ştiinţă şi faţă de oameni. Le transmit tuturor candidaţilor mult succes şi încrederea că rezultatele lor vor fi pe măsura efortului şi a pasiunii investite şi sunt convins , şi anul acesta, absolvenţii Universităţii noastre vor confirma tradiţia de excelenţă academică a UMF «Carol Davila», obţinând rezultate remarcabile şi demonstrând încă o dată valoarea şcolii medicale româneşti”, a spus Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

Prof. Univ. Dr. Răzvan Hainăroşie, coordonatorul concursului de intrare în rezidenţiat ce se va derula în Centrul Universitar Bucureşti şi Prodecan al Facultăţii de Medicină din cadrul UMF ”Carol Davila” a spus organizarea acestui concurs este un demers complex, abordat cu maximă responsabilitate.

Acest examen este un proiect amplu, care necesită o planificare atentă şi o coordonare impecabilă. Pregătirea acestui concurs presupune coordonarea unei echipe complexe, pusă la dispoziţie de Universitatea noastră, care lucrează intens pentru ca totul se desfăşoare în condiţii optime pentru candidaţi. Toate aceste eforturi au un scop comun: crearea unui cadru organizatoric solid şi profesionist, care le ofere candidaţilor siguranţa, confortul şi încrederea necesare în ziua unui examen esenţial pentru parcursul lor profesional. Le urăm succes tuturor candidaţilor” , a declarat Prof. Univ. Dr. Răzvan Hainăroşie.

Concursul va fi sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. După expirarea timpului alocat concursului şi o pauză de 15 minute, se va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore.

Contestațiile pot viza, întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora.

Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu. Candidaţii vor putea intra în sala de concurs începând cu ora 8:30, iar la ora 10:00 înceape concursul de intrare în rezidenţiat, sesiunea 2025.

