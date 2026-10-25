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Primul telefon pliabil de la Apple, de 2.000 de dolari, se confruntă cu un val uriaș de reclamații la doar 48 de ore de la comercializare. Clienții se plâng că ecranele crapă de la câteva deschideri

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Primul telefon pliabil creat de Apple s-a lansat pe piață pe 23 octombrie 2026. În doar două zile, produsul a atras un val de nemulțumiri.  iPhone Duo și iPhone 18 reprezintă prima generație de telefoane vândute de când John Ternus este noul director al companiei Apple după plecarea lui Tim Cook de la conducere. 

iPhone Duo este vândut în doar două nuanțe („steaua albă” și „cerul nopții”). Are un spațiu de stocare de până la 2 TB, o memorie de 12 GB Ram, cu o unitate de procesare grafică cu șapte nuclee și un procesor cu șase nuclee.

Noutatea este designul pliabil revoluționar. Nu este primul telefon pliabil. În urmă cu șase ani, Galaxy Fold lansat de Samsung a captivat atenția pasionaților de telefoane inteligente.

Este foarte scump: 2.000 de dolari, echivalentul a 10.000 de lei. La unele magazine din România, produsul se vinde și cu 12.700 lei.

Ecranul la iPhone Duo crapă numai după 20 de deschideri

Mulți cumpărători îl laudă. Sunt, însă, și utilizatori care au întâmpinat grave probleme tehnice. După ce au îndoit balamaua, în cazul unelor dispozitive iPhone Duo, ecranul s-a crăpat, după cum arată fotografiile distribuite pe forumurile MacRumors și pe Reddit.

Unii utilizatori pățiți au sesizat că pe ecran a apărut o linie de pixeli luminoși pe o parte a ecranului și care nu dispare. Un alt proprietar, un australian, a relatat că dispozitivul său s-a crăpat după ce l-a deschis și închis de 20 ori. N-a observat vreo deteriorare vizibilă înainte.

„Am avut iPhone Duo timp de șase ore și l-am deschis, probabil, de mai puțin de 20 de ori. I-l arătam unui prieten și, în timp ce îl deschideam, am auzit ceva în zona balamalei interne, sub ecran. Pe măsură ce am continuat să-l deschid, am auzit un trosnet, iar ecranul s-a crăpat exact de-a lungul balamalei. Nu existau urme sau deteriorări pe suprafața ecranului interior ori pe balamaua externă care să sugereze vreo defecțiune”, a spus utilizatorul.

În cazul unei cliente, ecranul a crăpat de la prima deschidere

El a mers la un magazin Apple Store să reclame problema. Din fericire, magazinul i-a înlocuit imediat dispozitivul defect cu unul nou. Cllienții care cumpără iPhone Duo au la dispoziție două săptămâni să returneze produsul.

O utilizatoare a postat pe X o filmare cu dispozitivul ei, aparent defect:

„Prima zi de noutăți, este STRICAT! Tot ce am făcut a fost să-l deschid azi dimineață și nici nu se deschidea. Era blocat, chiar așa. Și nu l-am putut deschide. Și când am reușit să-l deschid, am auzit un trosnet, ca ou spart, și iată-ne aici. Ecranele la aceste telefoane iPhone Duoe nu vor putea fi reparate până în ianuarie 2027. Sunt blocat cu asta până în ianuarie”, a spus ea.

Un comentator i-a scris:

„L-am returnat pe al meu azi! A fost în regulă, dar impracticabil. L-am schimbat cu un iPhone 18 Pro Max”. 

O comentatoare a filmat la rândul ei defecțiunea tehnică de pe propriul dispozitiv și a scris:

„Wow,să fie oare un trend?” 

Pe ecranul dispozitivului apare aceeași linie de pixeli morți.

Într-o altă imagine distribuită pe rețelele de socializare apare un alt telefon pliabil cu ecranul crăpat. Era un dispozitiv demonstrativ expus la un magazin din China, chiar cu câteva ore înainte de lansarea în Statele Unite.

Apple colectează toate telefoanele pliabile defecte pentru a analiza cauzele defecțiunilor și pentru a îmbunătăți procesul de fabricație, potrivit MacRumors.

Sursa Foto: X

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