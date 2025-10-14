Peste 40% din populația planetei suferă de boli neurologice. OMS vrea reuniune de urgență

Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității un raport îngrijorător, conform căruia peste trei miliarde de oameni la nivel global suferă de afecțiuni neurologice.

Potrivit OMS, afecțiunile neurologice afectează peste 40% din populația globală, iar tulburările neurologice cauzează peste 11 milioane de decese în fiecare an.

Potrivit statisticilor din 2021, printre cele mai frecvente 10 afecțiuni neurologice care contribuie la deces și dizabilitate se numără accidentul vascular cerebral, migrena, boala Alzheimer și alte forme de demență, meningita și epilepsia idiopatică.

Nivelul de trai și educația sunt acelea care împiedică eficiența combaterii acestor afecțiuni și doar 63 de țări au o politică națională privind tulburările neurologice, în timp ce doar 34 raportează că dispun de fonduri dedicate.

„OMS solicită o acțiune globală urgentă, bazată pe dovezi și coordonată, pentru a acorda prioritate sănătății creierului și a extinde îngrijirea neurologică.

Având în vedere că mai mult de una din trei persoane din lume trăiește cu afecțiuni care le afectează creierul, trebuie să facem tot ce putem pentru a îmbunătăți îngrijirea medicală de care au nevoie”, a declarat Jeremy Farrar, director general adjunct al OMS.

Potrivit agenției, țările cu venituri mici au de peste 80 de ori mai puțini neurologi decât țările cu venituri mari și împiedică elaborarea de politici eficiente în domeniul tulburărilor neurologice.

„Această penurie înseamnă că, pentru mulți pacienți, diagnosticul, tratamentul și îngrijirea continuă la timp sunt pur și simplu inaccesibile”, mai reiese din raport.

Doar 46 de țări oferă servicii de îngrijire și doar 44 au protecție legală pentru îngrijitori, ceea ce face ca îngrijitorii informali să nu beneficieze de recunoaștere sau mijloace de sprijin, mai scrie OMS.

