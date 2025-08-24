Prima pagină » Actualitate » OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa

OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa

24 aug. 2025, 13:09, Actualitate
OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari / foto: colaj Shutterstock

OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Este vorba despre virusul „chikungunya”, care se răspândește inclusiv în Europa. Oficialii Organizației Mondiale a Sănătății avertizează că infectarea cu acest virus poate provoca dureri articulare severe și febră.

Din cauza acestor țânțari considerați a fi periculoși, ar putea să înceapă o epidemie globală, susțin experții. Oficialii OMS susțin că acest virus începe să fie răspândit în afara arealului său obișnuit. Prima oară, virusul a fost identificat în anul 1952, în Republica Unită a Tanzaniei. Apoi, s-a răspândit în Asia și Africa.

În mod frecvent, speciile „Aedes aegypti” și „Aedes albopictus” transmit acest virus.

Experții susțin că aproape 5,6 miliarde de oameni din 119 țări ar fi expuși în fața riscului de a contracta acest virus. Acest aspect a provocat îngrijorări în rândul oficialilor OMS, îndeosebi pentru faptul că modelul de răspândire a virusului ar fi similar epidemiei din 2004–2005.

În fiecare an, la nivel mondial, circa 800.000 de decese sunt cauzate de chikungunya, malaria și virusul West Nile, conform experților. În zonele împânzite de țânțari, cu un climat cald și umed, riscul de infectare este mai mare.

Mai mult decât atât, la momentul actual nu există tratamente medicamentoase pentru a combate virusul chikungunya. Totuși, în SUA există 2 vaccinuri disponibile, iar CDC susține că simptomele pot fi ameliorate de acetaminofen sau paracetamol. Experții susțin că persoanele infectate cu acest virus pot avea simptome precum: febră, oboselă, dureri musculare, dureri severe de articulații, greață, dureri de cap, erupții cutanate.

Pentru a reduce riscul mușcăturilor de țânțari, ECDC recomandă să se utilizeze repelent pentru aceste insecte, iar oamenii să poarte haine cu mâneci lungi și pantaloni, arată Reuters.

Sursă foto: colaj Shutterstock

