Petrecerile de MAJORAT, la concurență cu nunțile și botezurile. Au sute de invitați și bani în plic

Dacă în trecut, nunțile sau botezurile erau principalele evenimente pentru care trebuia să ne pregătim financiar, acum și majoratele au intrat în cursă. Sunt petreceri cu meniuri sofisticate, momente artistice și aranjamente tematice pentru care bugetul părinților, susțin organizatorii de evenimente, poate ajunge și la 20.000 de euro. Și nu lipsește nici cadoul la plic.

Sonia a împlinit 18 ani acum o lună, iar la petrecere a avut aproape 120 de invitați. Pentru eveniment a închiriat sala cu mai bine de un an înainte. Meniul a fost unul bogat, ca la nuntă, și nu au lipsit nici artificiile.

„Lumea a pus cam 500 de lei de persoană. Singurele cadouri care nu au fost în bani au fost cele de la părinții mei, o mașină, au venit două mașini, iar eu le-am ales pe amândouă”.

Iar cererea de majorate cu peste 100 de invitați este în creștere. Iar în ultimii ani, majoratele au ajuns să concureze cu nunțile și botezurile.

„Pleacă de la un 8-10 și poate să ajungă și la 20.000 de euro. Invitații vin, într-adevăr, cu plicul și oferă un cadou în bani sau chiar o mașină”.

Pentru adolescenții care împlinesc 18 ani, la modă sunt și citybreak-urile cu gașca de prieteni ori petrecerile care țin și două zile în case de vacanță închiriate la munte sau la malul mării, potrivit Știrile Pro TV.

