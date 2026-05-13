Prima pagină » Actualitate » Petrișor Peiu: „Economia îi dă Guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere”

Petrișor Peiu: „Economia îi dă Guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere”

Petrișor Peiu: „Economia îi dă Guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere”
Petrișor Peiu: „Economia ii dă Guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

INS a anunțat că rata inflației a ajuns la 10,7%, iar economia a scăzut și în trimestrul I din 2026. La dezastrul lăsat în urmă de actuala conducere a țării, Petrișor Peiu comentează cu un mesaj postat pe social.

Liderul senatorilor AUR arată care este realitatea: mai devreme sau mai târziu, cifrele seci ale economiei de piață spulberă comunicatele de presă și declarațiile lipsite de bază reală făcute de premierul Ilie Bolojan.

Peiu: „Imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010”

Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu punctează următoarele:

„13 mai 2026-ziua în care am anunțat cu două luni în urmă ca am fi depus moțiunea de cenzură. De ce? Pentru că astăzi, economia ii dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică din 2010 încoace:

  • al treilea trimestru de scădere economică confirmat de Institutul Național de Statistica;
  • scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025;
  • accelerarea ratei inflației anualizate la 10,7%;
  • scaderea producției industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025.

Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a Guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan.

Cum ar fi fost primită de public o moțiune de cenzură depusă astăzi, cu aceste date la bază ? Nu știu, nu sunt comentator politic. Doar îmi aduc aminte ca ăsta a fost planul inițial.

Și vă mai spun ceva: nu este o criză mondială sau europeană, este doar criza noastră, generată de «noi înșine» , ignorând «prin noi înșine»!

De aici înainte las analiștii politici sa judece faptele și boții usr-isti sa susțină în continuare bolojenismul ca negare a realității…”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS pe 2026. Cu cât a scăzut economia

Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la aproape 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE

Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
13:45
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
13:40
Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
13:37
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
APĂRARE Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”
13:04
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”
MEDIU Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia
12:59
Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?

Cele mai noi

Trimite acest link pe