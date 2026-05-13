Petrișor Peiu: „Economia îi dă Guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere”

INS a anunțat că rata inflației a ajuns la 10,7%, iar economia a scăzut și în trimestrul I din 2026. La dezastrul lăsat în urmă de actuala conducere a țării, Petrișor Peiu comentează cu un mesaj postat pe social.

Liderul senatorilor AUR arată care este realitatea: mai devreme sau mai târziu, cifrele seci ale economiei de piață spulberă comunicatele de presă și declarațiile lipsite de bază reală făcute de premierul Ilie Bolojan.

Peiu: „Imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010”

Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu punctează următoarele:

„13 mai 2026-ziua în care am anunțat cu două luni în urmă ca am fi depus moțiunea de cenzură. De ce? Pentru că astăzi, economia ii dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică din 2010 încoace:

al treilea trimestru de scădere economică confirmat de Institutul Național de Statistica;

scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025;

accelerarea ratei inflației anualizate la 10,7%;

scaderea producției industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025.

Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a Guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan.

Cum ar fi fost primită de public o moțiune de cenzură depusă astăzi, cu aceste date la bază ? Nu știu, nu sunt comentator politic. Doar îmi aduc aminte ca ăsta a fost planul inițial.

Și vă mai spun ceva: nu este o criză mondială sau europeană, este doar criza noastră, generată de «noi înșine» , ignorând «prin noi înșine»!

De aici înainte las analiștii politici sa judece faptele și boții usr-isti sa susțină în continuare bolojenismul ca negare a realității…”.

