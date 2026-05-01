Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a identificat doi vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la care se împrumută România.

„Creșterea cursului de schimb și a dobânzilor la care se împrumută România sunt rodul politicilor economice proaste ale Guvernului Bolojan”, spune economistul AUR.

„Puterea politică de la noi împroașcă cu noroi tot ce prinde. Mai nou, se reinventează tactica din mai 2025, şi anume: creşte cursul de schimb, cresc dobânzile la care se împrumută România.

Oameni buni, aceste creşteri ale cursului de schimb, euro-leu, dar şi ale dobânzilor la care se împrumută România, sunt rodul politicilor economice proaste ale Guvernului Bolojan”, subliniază Peiu.

 

Senatorul AUR mai spune că „83% din analiștii financiari chestionaţi într-un sondaj, în octombrie 2025, erau pesimişti cu privire la evoluţia economiei româneşti”. Ba chiar au indicat „un deficit bugetar de 7% pe anul trecut, respectiv creşteri modeste de 1% pentru 2026 şi 2027”.

Acest derapaj al cursului valutar, precum și dobânzile la care se împrumută România, au o singură cauză: modul în care Guvernul Bolojan a administrat țara şi rezultatele economice foarte proaste.

Și, să nu uităm, oameni buni, în piața valutară nimic nu se mișcă fără Mugur Isărescu. Cine l-a pus oare acolo pe Mugur Isărescu? Nu cumva aceeași putere care conduce acum țara? Aceiași oameni!”, a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, vineri, printr-un comunicat.

Ion Cristoiu: „BNR nu are ce să caute în bătălia politică”

Cursul BNR crește. Se implică Isărescu din nou în lupta politică? Coincidență între alegerile prezidențiale și criza politică de acum: rata de schimb leu-euro crește brusc și este folosită ca sperietoare

Recomandarea video

Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că plantele „țipă” atunci când sunt stresate
FLASH NEWS Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
15:34
Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
ALERTĂ Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
15:26
Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan
15:04
Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan
ECONOMIE Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
14:56
Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
EXCLUSIV ”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
14:50
”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
FLASH NEWS Friedrich Merz spune că a reușit să salveze NATO anul acesta. „Cu contribuțiile noastre la apărare și cu implicarea mea în UE, am ținut Europa unită”
14:29
Friedrich Merz spune că a reușit să salveze NATO anul acesta. „Cu contribuțiile noastre la apărare și cu implicarea mea în UE, am ținut Europa unită”

