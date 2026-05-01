Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a identificat doi vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la care se împrumută România.

„Creșterea cursului de schimb și a dobânzilor la care se împrumută România sunt rodul politicilor economice proaste ale Guvernului Bolojan”, spune economistul AUR.

„Puterea politică de la noi împroașcă cu noroi tot ce prinde. Mai nou, se reinventează tactica din mai 2025, şi anume: creşte cursul de schimb, cresc dobânzile la care se împrumută România. Oameni buni, aceste creşteri ale cursului de schimb, euro-leu, dar şi ale dobânzilor la care se împrumută România, sunt rodul politicilor economice proaste ale Guvernului Bolojan”, subliniază Peiu.

Senatorul AUR mai spune că „83% din analiștii financiari chestionaţi într-un sondaj, în octombrie 2025, erau pesimişti cu privire la evoluţia economiei româneşti”. Ba chiar au indicat „un deficit bugetar de 7% pe anul trecut, respectiv creşteri modeste de 1% pentru 2026 şi 2027”.

Acest derapaj al cursului valutar, precum și dobânzile la care se împrumută România, au o singură cauză: modul în care Guvernul Bolojan a administrat țara şi rezultatele economice foarte proaste. Și, să nu uităm, oameni buni, în piața valutară nimic nu se mișcă fără Mugur Isărescu. Cine l-a pus oare acolo pe Mugur Isărescu? Nu cumva aceeași putere care conduce acum țara? Aceiași oameni!”, a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, vineri, printr-un comunicat.

Ion Cristoiu: „BNR nu are ce să caute în bătălia politică”

Cursul BNR crește. Se implică Isărescu din nou în lupta politică? Coincidență între alegerile prezidențiale și criza politică de acum: rata de schimb leu-euro crește brusc și este folosită ca sperietoare