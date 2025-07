Petrișor Peiu: ECONOMIA nu are nevoie de o creștere a poverii fiscale, ci de o ușurare

„Economia nu are nevoie de o înăsprire a legislației fiscale, nu are nevoie de o creștere a poverii fiscale care să ducă la o restrângere. Economia are nevoie de o ușurare, ca să se poată relua cursul creșterii economice”, a declarat, luni, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„O altă observație este legată de fondul problemei, de modul în care Guvernul vrea să rezolve problema deficitului bugetar, care, ne arată datele la cinci luni, este exact la același nivel ca cel de anul trecut. Plecăm de la observația că începând cu iulie 2022 și până acum, legislația fiscală a devenit din ce în ce mai restrictivă. Au dispărut facilitățile fiscale, au dispărut inclusiv facilitățile pentru microîntreprinderi, au crescut anumite niveluri de taxe și impozite, au crescut accizele de trei ori în ultimii trei ani și, cu toate acestea, iată că avem același deficit bugetar la cinci luni, adică 3,4% din PIB, ca și anul trecut. Anul trecut – 60 de miliarde de lei, anul ăsta – 64 de miliarde de lei”, a spus Petrișor Peiu, într-o conferință de presă.

Potrivit senatorului AUR, mergând pe această cale a creșterii poverii fiscale, nu se va obține rezultatul dorit.

„Toată lumea vorbește despre acest deficit bugetar, însă, dacă ne-am uita la dinamica creșterii, am vedea că practic am ajuns de la o creștere de 2,4% în 2023, la o stagnare economică. Suntem cu 0% în primul trimestru și probabil în trimestrul doi vom avea o scădere a PIB-ului față de trimestrul unu. Deci, 2,4% creștere economică în 2023, 0,9% 2024, și suntem acum pe stagnare sau chiar recesiune în 2025. Economia nu are nevoie de o înăsprire a legislației fiscale, nu are nevoie de o creștere a poverii fiscale care să ducă la o restrângere. Economia are nevoie dimpotrivă de o ușurare, ca să se poată relua cursul creșterii economice”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

CITEȘTE ȘI:

Plenul comun al Parlamentului se reuneşte pentru angajarea răspunderii GUVERNULUI pe primul pachet de măsuri fiscale

AMENDAMENTE PSD la măsurile fiscale: CASS pentru pensiile de peste 4.000 de lei, în locul plafonului de 3.000 de lei