„Piatra adevărului” din Corund. Puterea aragonitului care își ia luciul din mâna nevăzătorilor: „Va scoate la iveală totul”

În localitatea Corund, din județul Harghita, timpul se măsoară și se trăiește altfel. Dacă ajungi pentru prima oară pe aceste meleaguri, ți se pare că timpul are parcă mai multă răbdare cu oamenii, că îi ascultă, îi înțelege și îi așteaptă. La Muzeul de Aragonit din Corund, Harghita, am descoperit o lume nouă, magică și am înțeles, după lecția predată impecabil de ghidul și muzeograful Pal Zoltan, că fiecare lucru are strălucirea lui. Dacă ai răbdarea și perseverența să-ți duci visul până la capăt.

În cadrul unei atelier de șlefuire a pietrei de aragonit, coordonat de muzeograful Pal Zoltan, am aflat că acest mineral semipreţios, extrem de apreciat în întreaga lume – atât pentru frumusețea, cât și pentru proprietăţile sale – este considerat de mulți oameni ai locului „piatra adevărului.”

Mai exact, ne-a explicat muzeograful, dacă îl oferi cuiva drag – soțului, soției, iubitului, iubitei, prietenilor etc – are puterea de a scoate la iveală tot adevărul din acea relație, adevăruri nespuse și neștiute până-n acel moment.

„Acest lucru poate fi de bine, adică să scoată la lumină adevăruri bune și să sudeze acea relație, dar și să fie exact contrariul și persoanele respective să descopere lucruri pe care nu le știau și care poate duce la terminarea acelei relații. Are această putere și știu cazuri concrete în acest sens”, povestește omul pentru care aragonitul nu pare să mai aibă secrete.

Corund, localitatea înzetrată și binecuvântată cu o piatră rară

Tradiția care odinioară a făcut istorie și a pus Corundul pe hartă, s-a pierdut încet- încet, astăzi fiind păstrată doar de oamenii locului care cred încă în puterea acestei pietre rare, cu care comuna lor a fost înzestrată și binecuvântată.

Astăzi, pietrele de aragonit sunt șlefuite și de către un grup de doamne nevăzătoare, care lucrează de acasă cu această piatră rară care a făcut istorie de-a lungul vremurilor. Iar personalitățile care au râvnit să aibă în colecție și o piesă de aragonit – printre care și Regina Maria – stau mărturie. (Citește AICI)

„Aragonitul își ia luciul și din mâna unor doamne nevăzătoare care lucrează de acasă. Le ducem pietrele și ele le lucrează cu multă, multă răbdare”, povestește ghidul din Corund care organizează și ateliere de șlefuire a acestei pietre care a scris istorie.

Localitatea Corund se situează lângă drumul naţional 13A, la 11 km de Praid, 18 km de Sovata, 29 km de Odorheiu Secuiesc şi 80 km de Miercurea-Ciuc.

Nu există turist care să meargă la Sovata sau la Praid și să nu dea o fugă până la Corund. Localitatea este un adevărat magazin de artizanat, haine și obiecte din lut, etalate de o parte și de alta a șoselei.

Oamenii îți vorbesc cu entuziasm despre produsele lor tradiționale și te îmbie să nu pleci cu mâna goala din localitatea unde la mare căutare rămân în continuare bijuteriile de aragonit. În plus, nu poți separa numele localității Corund de ceramica populară, Corundul fiind centrul olăritului din Transilvania.

Istoria Muzeului de Aragonit. Un geolog ceh a descoperit strălucirea acestor locuri

Uzina de şlefuire a fost deschisă în 1914, după ce în 1908 minereul a fost descoperit în zonă de către geologul ceh Knop Vencel. Uzina a funcţionat mai mult de 30 de ani, până în 1948, sub supravegherea familiei Knop.

Ulterior, aceasta a fost deschisă în 1950 în perioada comunistă, însă din cauza folosirii dinamitei în procesul de exploatare, resursele locale au fost distruse.

Actualul muzeu se află pe același loc în care, cu o sută de ani în urmă, a fost amplasată uzina. Astăzi, tot ceea ce a mai rămas este acest muzeu deschis grupurilor de vizitatori în care se pot admira expuse tot felul de obiecte, de la vaze de flori, piese de şah, pipe, scrumiere, ceasuri etc.

Traseul de exploatare şi şlefuire al aragonitului

Ghidul Pal Zoltan recomandă ca Muzeul de Aragonit să fie vizitat împreună cu Rezervaţia Naturală Geologică Dealul Melcului, tocmai pentru a înţelege, în mod complet, întregul proces de prelucrare şi pentru a avea o perspectivă de ansamblu asupra stadiilor de existenţa a aragonitului. Mai exact, traseul de la exploatare şi până la şlefuire.

Obiectele confecţionate în uzină au câştigat numeroase premii la expoziţiile internaţionale, ceea ce au adus recunoaștere și vizibilitate comunei. Potrivit informațiilor, o fructieră realizată aici se află în expoziţia permanentă a Muzeului Luvru.

Ceea ce face ca acest loc să fie unul special în România și în Europa este și faptul că cel mai apropiat muzeu al aragonitului este în Nevada, SUA.

Sursă foto Colaj Gândul / Foto Muzeul de Aragonit din Corund

RECOMANDAREA AUTORULUI: