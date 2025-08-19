Piedone cere ministrului Transporturilor să-i demită pe administratorii Gării de Nord. Șobolanii „zburdă”, în familie, pe peron și sub șine

Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, a revenit în Gara de Nord, „în calitate de cetățean și de om”, scrie acesta într-o postare pe facebook. Pe 27 martie 2025, fostul șef al ANPC a făcut o descindere în zonă, împreună cu colegii săi de la acea vreme, când a pus pe fugă comercianții iliciți, care și-au abandonat tarabele la vederea oamenilor legii.

Piedone a revenit, „în calitate de cetățean și de om” și cere public „demisia persoanelor responsabile, cer public ministrului Transporturilor să îi demită pe toți cei responsabili, cu atribuții de administrare și control asupra obiectivului emblematic al României “Gara de Nord””.

Deși nu mai ocupă postul de șef al ANPC, din cauză că se află sub control judiciar în urma unor acuzații ale DNA, Cristian Popescu Piedone încă primește de la români sesizări și chiar filme sau poze cu diverse aspecte legate de protecția consumatorului.

Acesta a postat un film din Gara de Nord, primit de la niște călători care așteptau un tren. În tot acest timp, au putut vedea și filma o familie de șobolani care și-a săpat adăpost în subsolurile de cale ferată, de pe peron.

„Cer public demisia persoanelor responsabile, cer public ministrului Transporturilor să îi demită pe toți cei responsabili, cu atribuții de administrare și control asupra obiectivului emblematic al României “Gara de Nord”, această cladire nu este doar o simplă gară, este un monument de patrimoniu istoric al României și al Bucureștiului. În interiorul Gării de Nord responsabilitatea este exclusivă a Ministerului Transporturilor, prin C.N.C.F. CFR SA, Sucursala Regională CF București. Exteriorul, adică domeniul public este responsabilitatea Primăriei Generale a Municipiului București care prin serviciul de DDD local, Compania Municipală ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. își face treaba onorabil. Gara de Nord și Palatul Gării de Nord sunt administrate de Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA. Această companie este Managerul de Infrastructură Feroviară din România și are responsabilitatea de a administra și întreține infrastructura feroviară publică, inclusiv clădirile aferente stațiilor de cale ferată”, semnalează Piedone în postarea sa.

Și pentru că nimeni nu știe legile mai bine ca el, în materie de protecția consumatorilor, acesta a postat și cadrul legal în baza căruia responsabilii pentru o astfel de situație periculoasă pot fi trași la răspundere.

