Prima pagină » Actualitate » Piedone cere ministrului Transporturilor să-i demită pe administratorii Gării de Nord. Șobolanii „zburdă”, în familie, pe peron și sub șine

Piedone cere ministrului Transporturilor să-i demită pe administratorii Gării de Nord. Șobolanii „zburdă”, în familie, pe peron și sub șine

Luiza Dobrescu
19 aug. 2025, 13:26, Actualitate
Piedone cere ministrului Transporturilor să-i demită pe administratorii Gării de Nord. Șobolanii

Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, a revenit în Gara de Nord, „în calitate de cetățean și de om”, scrie acesta într-o postare pe facebook. Pe 27 martie 2025, fostul șef al ANPC a făcut o descindere în zonă, împreună cu colegii săi de la acea vreme, când a pus pe fugă comercianții iliciți, care și-au abandonat tarabele la vederea oamenilor legii. 

Piedone a revenit, „în calitate de cetățean și de om” și cere public „demisia persoanelor responsabile, cer public ministrului Transporturilor să îi demită pe toți cei responsabili, cu atribuții de administrare și control asupra obiectivului emblematic al României “Gara de Nord””.

Deși nu mai ocupă postul de șef al ANPC, din cauză că se află sub control judiciar în urma unor acuzații ale DNA, Cristian Popescu Piedone încă primește de la români sesizări și chiar filme sau poze cu diverse aspecte legate de protecția consumatorului.

Acesta a postat un film din Gara de Nord, primit de la niște călători care așteptau un tren. În tot acest timp, au putut vedea și filma o familie de șobolani  care și-a săpat adăpost în subsolurile de cale ferată, de pe peron.

„Cer public demisia persoanelor responsabile, cer public ministrului Transporturilor să îi demită pe toți cei responsabili, cu atribuții de administrare și control asupra obiectivului emblematic al României “Gara de Nord”, această cladire nu este doar o simplă gară, este un monument de patrimoniu istoric al României și al Bucureștiului. În interiorul Gării de Nord responsabilitatea este exclusivă a Ministerului Transporturilor, prin C.N.C.F. CFR SA, Sucursala Regională CF București. Exteriorul, adică domeniul public este responsabilitatea Primăriei Generale a Municipiului București care prin serviciul de DDD local, Compania Municipală ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. își face treaba onorabil.

Gara de Nord și Palatul Gării de Nord sunt administrate de Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA. Această companie este Managerul de Infrastructură Feroviară din România și are responsabilitatea de a administra și întreține infrastructura feroviară publică, inclusiv clădirile aferente stațiilor de cale ferată”, semnalează Piedone în postarea sa.

Și pentru că nimeni nu știe legile mai bine ca el, în materie de protecția consumatorilor, acesta a postat și cadrul legal în baza căruia responsabilii pentru o astfel de situație periculoasă pot fi trași la răspundere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Decizie DEFINITIVĂ a Tribunalului Brașov în cazul lui Cristian Piedone. În ce situație se afă acum fostul șef al ANPC

Argumentele apărătorului lui PIEDONE în fața instanței, pentru revocarea controlului judiciar. „Am susținut și lipsa clarității acuzației”

Citește și

POLITICĂ Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
15:09
Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
POLITICĂ Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului Dan Tănasă(AUR) pentru „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”
15:06
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului Dan Tănasă(AUR) pentru „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”
ACTUALITATE Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul
15:04
Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul
ACTUALITATE AVOCAT implicat în fraude imobiliare, trimis în judecată într-un nou dosar
14:56
AVOCAT implicat în fraude imobiliare, trimis în judecată într-un nou dosar
LIVE VIDEO 🚨 Marius Tucă – cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
14:52
🚨 Marius Tucă – cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
ANALIZĂ EXCLUSIV De la bluză la costum. De la Biroul Oval la „Biroul de Aur”. Ce s-a schimbat între Trump și Zelenski din februarie până azi. Un expert traduce fiecare gest
14:51
De la bluză la costum. De la Biroul Oval la „Biroul de Aur”. Ce s-a schimbat între Trump și Zelenski din februarie până azi. Un expert traduce fiecare gest
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! El este hărțuitorul artistei. Polițiștii au emis ordin de protecție
Digi24
VIDEO Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult prea mare”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
Ar trebui înghețate pensiile și salariile? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
"Hai că poți!", cel mai distractiv show al toamnei, în curând, la Kanal D!
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
În ce țări nu ai voie cu cârlig de remorcare. Reguli și obligații internaționale importante
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dealerul care i-a vândut lui Matthew Perry doza fatală de ketamină a pledat vinovat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Tărâmul jaguarului alb”: O scrisoare veche de 327 de ani a dezvăluit un oraș mayaș antic pierdut
EXTERNE O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
15:10
O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
EXTERNE Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
15:07
Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
EXTERNE Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”
15:04
Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”
HOROSCOP Horoscop 20 august 2025. ZODIA care are succes în carieră
15:00
Horoscop 20 august 2025. ZODIA care are succes în carieră
POLITICĂ Explicațiile lui Dragoș Pîslaru cu privire la decontarea călătoriilor și locuința din Bruxelles: „Procedura de achiziție s-a terminat pe 5 august”
14:47
Explicațiile lui Dragoș Pîslaru cu privire la decontarea călătoriilor și locuința din Bruxelles: „Procedura de achiziție s-a terminat pe 5 august”
ACTUALITATE Tensiuni în GRECIA: românii și bulgarii cumpără case de vacanță în Halkidiki și le închiriază la „negru”. Guvernul, chemat să intervină de urgență
14:44
Tensiuni în GRECIA: românii și bulgarii cumpără case de vacanță în Halkidiki și le închiriază la „negru”. Guvernul, chemat să intervină de urgență